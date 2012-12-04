ЗАТВЕРДЖЕННО

Рішенням Правління

ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

«ЗАПОРІЗЬКИЙ МІСЬКІЙ

КОНГРЕС ІНВАЛІДІВ»

Протокол №2 від _______

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ПРЕДСТАВНИЦТВО ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

«ЗАПОРІЗЬКИЙ МІСЬКИЙ КОНГРЕС ІНВАЛІДІВ»

м. Запоріжжя

2012

1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення про представництво ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «ЗАПОРІЗЬКИЙ МІСЬКИЙ КОНГРЕС ІНВАЛІДІВ» (далі – представництво) затверджується рішенням Правління згідно з її Статутом.

1.2. Представництво у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України "Про об'єднання громадян", іншим чинним законодавством України, Російської Федерації, та цим Статутом.

1.3. Представництво створюється за рішенням Правління і підзвітне йому.

1.4. Контроль за поточною діяльністю представництва здійснює Правління.

1.5. Повна назва представництва українською мовою – Представництво ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «ЗАПОРІЗЬКИЙ МІСЬКИЙ КОНГРЕС ІНВАЛІДІВ».

1.6. Повна назва представництва Організації російською мовою – Представительство ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ЗАПОРОЖСКИЙ ГОРОДСКОЙ КОНГРЕСС ИНВАЛИДОВ». 1.7. Місцезнаходження представництва на території Російської Федерації:

2.СТАТУС

2.1. Представництво не має статусу юридичної особи, здійснює юридичні дії, набуває майнові та особисті немайнові права, а також, несе обов'язки, виступає позивачем і відповідачем у суді, господарському та третейському суді, від імені та в інтересах ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «ЗАПОРІЗЬКИЙ МІСЬКИЙ КОНГРЕС ІНВАЛІДІВ».

2.2. ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ЗАПОРІЗЬКИЙ МІСЬКИЙ КОНГРЕС ІНВАЛІДІВ» для ведення робіт Представництва відкриває рублевий і валютний рахунки в уповноважених банках (назва держави на території якого створюється Представництво), виготовляє печатку, штамп та бланки з найменуванням Представництва.

2.3. Представництво здійснює свою діяльність згідно Статуту ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «ЗАПОРІЗЬКИЙ МІСЬКИЙ КОНГРЕС ІНВАЛІДІВ», та цього Положення.

3. ЗАГАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ

3.1 Метою відкриття Представництва є територіальне розширення сфери діяльності ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «ЗАПОРІЗЬКИЙ МІСЬКИЙ КОНГРЕС ІНВАЛІДІВ», ефективне сприяння розвитку громадських, соціальних і гуманітарних зв'язків між (Російською Федерацією) і Україною (в рамках гуманітарних, благодійних, соціальних та ін. Програм які відповідають цілям і завданням ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «ЗАПОРІЗЬКИЙ МІСЬКИЙ КОНГРЕС ІНВАЛІДІВ» ).

3.2. Представлення та захист інтересів ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «ЗАПОРІЗЬКИЙ МІСЬКИЙ КОНГРЕС ІНВАЛІДІВ» на территорії Російської Федерації і України.

3.3. Для досягнення цілей, зазначених у п. 3.1. і 3.2. Представництво на території Російської Федерації займається в інтересах ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «ЗАПОРІЗЬКИЙ МІСЬКИЙ КОНГРЕС ІНВАЛІДІВ» гуманітарної, благодійної, освітньої та іншою діяльністю, відображеної у Статуті ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «ЗАПОРІЗЬКИЙ МІСЬКИЙ КОНГРЕС ІНВАЛІДІВ» і сприяє реалізації її цілей і завдань на території Російської Федерації, України та інших країнах.

3.4. Представництво може здійснювати діяльність по іншим суспільно корисним напрямкам, які не заборонені законодавством Російської Федерації і не суперечить основним напрямам діяльності ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «ЗАПОРІЗЬКИЙ МІСЬКИЙ КОНГРЕС ІНВАЛІДІВ».

4. МАЙНОВІ ВІДНОСИНИ

4.1. З метою організації діяльності Представництва на території Російської Федерації, ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ЗАПОРІЗЬКИЙ МІСЬКИЙ КОНГРЕС ІНВАЛІДІВ» наділяє його необхідним майном (самостійно, або із залученням спонсорів та інших зацікавлених організацій), вартість якого відображається на окремому (спеціальному) балансі Представництва та враховується у загальному зведеному балансі ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «ЗАПОРІЗЬКИЙ МІСЬКИЙ КОНГРЕС ІНВАЛІДІВ».

4.2. Придбання майна Представництвом, фінансується ГРОМАДСЬКОЮ ОРГАНІЗАЦІЄЮ «ЗАПОРІЗЬКИЙ МІСЬКИЙ КОНГРЕС ІНВАЛІДІВ» (самостійно, або із залученням третіх осіб), у грошовій або натуральній формах.

4.3. Все майно Представництва, незалежно від джерел його отримання, форми і місця розташування, є власністю ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «ЗАПОРІЗЬКИЙ МІСЬКИЙ КОНГРЕС ІНВАЛІДІВ»

4.4. Представництво несе зобов ’ язання з виплати всіх податків і інших обов'язкових платежів, які Представництво повинно оплачувати відповідно до законодавства Російської Федерації.

4.5. Глава Представництва здійснює повноваження щодо володіння, користування і розпорядження, закріпленим за Представництвом майном, керуючись законодавством Російської Федерації і в межах, встановлених ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «ЗАПОРІЗЬКИЙ МІСЬКИЙ КОНГРЕС ІНВАЛІДІВ».

5. УПРАВЛІННЯ

5.1.Керівництво Представництвом здійснюють органи управління ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «ЗАПОРІЗЬКИЙ МІСЬКИЙ КОНГРЕС ІНВАЛІДІВ» і Голова Представництва у відповідності з цим Положенням.

5.2. Поточне керівництво діяльністю Представництва здійснює Голова Представництва, призначений Правлінням ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «ЗАПОРІЗЬКИЙ МІСЬКИЙ КОНГРЕС ІНВАЛІДІВ».

5.3. Голова Представництва в праві: представляти від імені ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «ЗАПОРІЗЬКИЙ МІСЬКИЙ КОНГРЕС ІНВАЛІДІВ» в усіх державних органах, установах і структурах, громадських та інших організаціях, у відносинах з іншими юридичними і фізичними особами, а також виступати від імені ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «ЗАПОРІЗЬКИЙ МІСЬКИЙ КОНГРЕС ІНВАЛІДІВ» в судових установах Російської Федерації з усіма правами, наданими законодавством Російської Федерації позивача, відповідача, або третій особі. Наймати і звільняти працівників Представництва у відповідності з політикою ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «ЗАПОРІЗЬКИЙ МІСЬКИЙ КОНГРЕС ІНВАЛІДІВ». Відкривати банківські рахунки у вільно конвертованій валюті і національній валюті Російської Федерації, здавати і знімати кошти з банківських рахунків на поточні витрати Представництва, у розмірі затвердженої ГРОМАДСЬКОЮ ОРГАНІЗАЦІЄЮ «ЗАПОРІЗЬКИЙ МІСЬКИЙ КОНГРЕС ІНВАЛІДІВ» кошторису, відповідно до наділеним обсягом повноважень і виданої Довіреності. Здійснювати інші поточні функції управління в процесі керівництва Представництвом.

5.4. Голова Представництва здійснює свої повноваження відповідно до законодавства Російської Федерації, України, виданої Довіреності, та цим Положенням.

6.ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ ТА СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

6.1. Персонал Представництва складається з громадян Російської Федерації, та іноземних громадян.

6.2. Трудові відносини з працівниками, включаючи наймання і питання припинення трудових відносин, оплати праці, відпусток, робочого часу, регулюються індивідуальними трудовими договорами (контрактами).

6.3. Умови трудового договору не повинні погіршувати становище працівників Представництва порівняно з умовами праці, передбачених законодавством Російської Федерації.

6.4. Представництво сплачує внески з соціального страхування та соціального забезпечення працівників у розмірі та порядку, передбаченому законодавством Російської Федерації.

7. ОБЛІК, ЗВІТНІСТЬ, КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ПРЕДСТАВНИЦТВА

7.1. Представництво веде бухгалтерський облік результатів своєї роботи, у порядку, встановленому законодавством Російської Федерації, та узгодженому з ГРОМАДСЬКОЮ ОРГАНІЗАЦІЄЮ «ЗАПОРІЗЬКИЙ МІСЬКИЙ КОНГРЕС ІНВАЛІДІВ».

7.2. Голова Представництва подає подає в уповноважені державні органи Російської Федерації звіти про діяльність Представництва, та склад іноземних співробітників в ньому, в порядку і терміни, передбачені чинним законодавством Російської Федерації.

7.3. Державний контроль за діяльністю Представництва, здійснюють уповноважені органи Російської Федерації відповідно до їх компетенції.

7.4. Звітність голови Представництва перед ГРОМАДСЬКОЮ ОРГАНІЗАЦІЄЮ «ЗАПОРІЗЬКИЙ МІСЬКИЙ КОНГРЕС ІНВАЛІДІВ», а також контроль за діяльністю Представництва здійснюється в порядку, терміни і формах, встановлених ГРОМАДСЬКОЮ ОРГАНІЗАЦІЄЮ «ЗАПОРІЗЬКИЙ МІСЬКИЙ КОНГРЕС ІНВАЛІДІВ».

8. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПРЕДСТАВНИЦТВА

8.1.Представництво припиняє свою діяльність:

8.1.1. Після закінчення терміну, на який було видано дозвіл, якщо цей строк не продовжено в установленому законодавством порядку;

8.1.2.У разі ліквідації ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «ЗАПОРІЗЬКИЙ МІСЬКИЙ КОНГРЕС ІНВАЛІДІВ»;

8.1.3. За рішенням відповідних структур ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «ЗАПОРІЗЬКИЙ МІСЬКИЙ КОНГРЕС ІНВАЛІДІВ»;

8.1.4. За рішенням суду, у разі порушення Представництвом законодавства Російської Федерації;

8.2. Майно та кошти представництва, які залишаються після припинення виконання представництвом своїх повноважень або в разі ліквідації повертаються до ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «ЗАПОРІЗЬКИЙ МІСЬКИЙ КОНГРЕС ІНВАЛІДІВ».