Юридические услуги

Полное юридическое сопровождение хозяйственной деятельности организации, разработка проектов договоров и приложений к ним, соглашений, протоколов разногласий и иной документации, правовая экспертиза договоров (поставка, аренда, субаренда, займ, цессия, залога, оказания услуг, экспедиции и т.д.) Исковая работа. Разработка учредительных документов, внесение изменений. Знание гражданского, корпоративного, процессуального, договорного, земельного, трудового законодательства, ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», ФЗ "О защите прав потребителей", ФЗ «Об основах регулирования торговой деятельности в РФ», 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве", ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)". Защита интересов организации в арбитражных судах всех инстанций, судах общей юрисдикции и государственных органах, работа на стадии исполнительного производства, консультации сотрудников фирмы по возникающим правовым вопросам, деловая переписка , подготовка статистической отчетности, разработка локальных нормативных актов компании, участие в разрешении трудовых споров, участие в уголовном производстве, знание административного права. Регистрация права собственности объектов недвижимости. Регистрация ООО, ИП. Выкуп объектов недвижимости из государственно/муниципальной собственности. Взыскание задолженности. Опыт взаимодействия с правоохранительными органами, службой судебных приставов и административными органами.