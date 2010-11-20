Ольга -----Olga----------Olga-----
48 летРоссия/Екатеринбург
13 лет на фриланс-бирже
Была
13 лет назад
Здравствуйте! По образованию я филолог, кфн, свободно владею английским языком. Имею опыт интервьюирования и написания статей для журналов. Мои сферы деятельности: копирайт, рерайт, корректирование, перевод.
Действие аккаунта приостановлено!
Копирайтинг
нет отзывов
от $1
от 1 дня
нет рейтинга
Переводы
нет отзывов
от $1
от 1 дня
нет рейтинга
Редактирование и Корректура
нет отзывов
от $1
от 1 дня
нет рейтинга