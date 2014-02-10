"AB" freelance group

Здравствуйте!

Мы рады предложить Вам наши услуги по разработке дизайна полиграфической продукции:

-визитные карточки;

-буклеты;

-листовки;

-наклейки;

-этикетки;

-календари;

-дизайн каталогов;

-вывески;

-баннеры;

-открытки;

-пригласительные;

-дизайн пластиковых карт;

-дисконтные карты;

-свадебная полиграфия и многое другое.

«Моя работа – это моя жизнь! А у каждого она своя — непохожая ни на какую другую. Поэтому для каждого своего клиента, я нахожу свою дорогу, которая обязательно приведет его к успеху. Цель моей работы – создание оригинальной концепции дизайна, способного оставить благоприятное впечатление у людей о моих клиентах. Обращать на себя внимание, не вызывать негатива, запоминаться и побуждать людей делать нужный выбор – вот главная задача моей работы. Это касается всех направлений моего творчества. Ведь только качественно продуманный дизайн может привести к нужному результату – притоку новых клиентов. Я всегда рада новым ценителям моего творчества, ведь так приятно удивлять людей интересными идеями, которые я придумываю для вас, и ваших клиентов. Полиграфическая продукция стала неотъемлемой частью современной деловой жизни. Если раньше типографии ассоциировались лишь с производством книг, газет или журналов, то сегодня многим известны такие понятия как: листовки, буклеты, постеры, визитки и т. д.»

Алена, дизайнер.