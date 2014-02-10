Здравствуйте!
Мы рады предложить Вам наши услуги по разработке дизайна полиграфической продукции:
-визитные карточки;
-буклеты;
-листовки;
-наклейки;
-этикетки;
-календари;
-дизайн каталогов;
-вывески;
-баннеры;
-открытки;
-пригласительные;
-дизайн пластиковых карт;
-дисконтные карты;
-свадебная полиграфия и многое другое.
«Моя работа – это моя жизнь! А у каждого она своя — непохожая ни на какую другую. Поэтому для каждого своего клиента, я нахожу свою дорогу, которая обязательно приведет его к успеху. Цель моей работы – создание оригинальной концепции дизайна, способного оставить благоприятное впечатление у людей о моих клиентах. Обращать на себя внимание, не вызывать негатива, запоминаться и побуждать людей делать нужный выбор – вот главная задача моей работы. Это касается всех направлений моего творчества. Ведь только качественно продуманный дизайн может привести к нужному результату – притоку новых клиентов. Я всегда рада новым ценителям моего творчества, ведь так приятно удивлять людей интересными идеями, которые я придумываю для вас, и ваших клиентов. Полиграфическая продукция стала неотъемлемой частью современной деловой жизни. Если раньше типографии ассоциировались лишь с производством книг, газет или журналов, то сегодня многим известны такие понятия как: листовки, буклеты, постеры, визитки и т. д.»
Алена, дизайнер.