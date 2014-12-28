ЦЕЛЬ
Получение работы в должности веб-программиста.
Пятилетний стаж работы, работа с сервером, препроцессорами, слежу за трендами веб-дизайна и постоянно совершенствуюсь.
КВАЛИФИКАЦИЯ
Языки программирования: HtML5, CSS3, less препроцессор, JS, jQuery, php, sql, c#.
Знание программ: MS Office, архиваторы, файловые менеждеры, утилиты, антивирсы, Adobe Photoshop, Adobe Flash, Adobe Illustrator.
ОС: Windows, Linux, Mac OS
Есть много знаний о "железе" компьютера, уверенный пользователь ПК, владею фотошопом и друго продукией adobe, творческий и целеустремленный человек.
В качестве локального сервера использую OpenServer, для написания кода - Brackets.
ОПЫТ РАБОТЫОфицильно не работал - только фриланс, опыт: более 5 лет.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ
Знание английского языка на среднем уровне.
Умение разбираться в иностранной литературе и инструкциях по профилю работы.
Портфолио
http://alexeymironenko.com (разработка с 0)
http://blog-storm.ru (разработка с 0)
http://cybergenium.ru (верстка одной страницы)
http://slav-assorti.com.ua (разработка с 0)
Также занимался написанием различных плагинов для jquery и модули на php в пршлом.