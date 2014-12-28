I'm a programmer and web-designer

ЦЕЛЬ

Получение работы в должности веб-программиста.

Пятилетний стаж работы, работа с сервером, препроцессорами, слежу за трендами веб-дизайна и постоянно совершенствуюсь.

КВАЛИФИКАЦИЯ

Языки программирования: HtML5, CSS3, less препроцессор, JS, jQuery, php, sql, c#.

Знание программ: MS Office, архиваторы, файловые менеждеры, утилиты, антивирсы, Adobe Photoshop, Adobe Flash, Adobe Illustrator.

ОС: Windows, Linux, Mac OS

Есть много знаний о "железе" компьютера, уверенный пользователь ПК, владею фотошопом и друго продукией adobe, творческий и целеустремленный человек.

В качестве локального сервера использую OpenServer, для написания кода - Brackets.

ОПЫТ РАБОТЫОфицильно не работал - только фриланс, опыт: более 5 лет.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Знание английского языка на среднем уровне.

Умение разбираться в иностранной литературе и инструкциях по профилю работы.

Портфолио

http://alexeymironenko.com (разработка с 0)

http://blog-storm.ru (разработка с 0)

http://cybergenium.ru (верстка одной страницы)

http://slav-assorti.com.ua (разработка с 0)

Также занимался написанием различных плагинов для jquery и модули на php в пршлом.