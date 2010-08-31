Необходимо выполнить простенькую курсовую работу 1 курса по информатике. Задание в прикрепленном файле. Свои резюме, сроки выполнения и цену оставляйте пожалуйста на [email protected]
- Рефераты, Курсовые и Дипломы5 заявокЗакрыт13 лет назад
Здравствуйте уважаемые фрилансеры! необходимо написать курсовую по теме "детская субкультура и ее роль в социализации ребенка". Срок 4-5 дней.предложения по цене пишите на [email protected]Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Здравствуйте уважаемые фрилансеры!! Необходимо выполнить реферат по литературе на 15 листов по книге Трифонова "Обмен". Ваши заявки отправляйте на [email protected] с указанием цены и сроков выполнения работы. Ждем Ваших предложений!)Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Доброе утро уважаемые фрилансеры!! Нужно выполнить курсовую работу. тема проекта: Проектирование и исследование машинного агрегата. Требования: пояснительная записка объемом около 30 страниц и 4 чертежа. 1 лист:кинематическое и динамическое исследование компрессора (лист формата А1) 2 лист:сборочный ...Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Около стр 40 и один чертеж Предложения по цене и срокам писать на почту [email protected]Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявокЗакрыт13 лет назад
По металлоконструкциям расчет, текстовая часть(около стр 50)+3 чертежа предложения по цене и срокам писать на почту: [email protected]Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Нужен автор для курсовой работы по эк теории. тема:денежная теория монетаристов. требования:четырнадцатым шрифтом с полуторным межстрочным интервалом с выравниванием по ширине. Верхнее и нижнее поля – 2,54 см, левое поле – 3,17 см, правое поле - 1,7 ...Рефераты, Курсовые и Дипломы10 заявокЗакрыт13 лет назад
Здравствуйте уважаемые фрилансеры! Предлагаю Вам работу по написанию рефератов, курсовых и дипломных работ на различные тематики. Свои резюме и прайсы оставлять на [email protected]Рефераты, Курсовые и Дипломы15 заявокЗакрыт13 лет назад