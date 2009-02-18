Ф.И.О. Стасюк Инна Ивановна
Дата рождения 11.07.1963
Место рождения Россия
Гражданство Республика Беларусь
Образование 1980-1985гг. Московский текстильный институт
им.А.Н. Косыгина, машиностроение, специальность инженер-механик
(дневная форма обучения, диплом с отличием)
Дополнительное 1998г.-н.в. Американская косметическая компания
образование «Мэри Кэй», консультант-косметолог-визажист
2004г. Московская академия визажа и стиля,
визажист-стилист
2007г. Национальный центр маркетинга и конъюнктуры цен (г.Минск),
организация закупок, товаров, работ и услуг на конкурсной основе
Знание языков Русский, английский (со словарём)
Опыт работы 1985-2003гг. ОАО «Ковры Бреста», инженер-конструктор
2003-2006гг. ЧУП «Брестстройнаука», секретарь-референт
2006г-н.в. Частное унитарное производственно-торговое предприятие,
инженер-конструктор II категории,
инженер-конструктор I категории,
заместитель директора
Выполняемая Делопроизводство, кадры, персонифицированный учёт,
работа составление штатного расписания, расчёт заработной платы, КТУ,
за последние 6 лет деловая переписка, конструкторская, эксплуатационная документация (паспорта,
руководства по эксплуатации, инструкции по монтажу и др.), разработка технических
условий на продукцию, подготовка документов для сертификации, оформление тендерной
документации, поиск тендеров в Интернете, разработка и сопровождение договоров,
ценообразование, реклама продукции, работа с клиентской базой, ведение деловых
переговоров и пр.
Навыки работы Опытный пользователь ПК, Word, Excel, Компас, AutoCAD,
с оргтехникой факс, сканер, копировальная техника
Личные качества Высокая организованность, честность, порядочность, грамотность, аккуратность,
профессионализм, контактность, способность быстро и точно выполнять большие объёмы
работ, стремление к профессиональному росту