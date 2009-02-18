Курсовые работы по черчению, начертательной геометрии, разработка ТУ

Ф.И.О. Стасюк Инна Ивановна

Дата рождения 11.07.1963

Место рождения Россия

Гражданство Республика Беларусь

Образование 1980-1985гг. Московский текстильный институт

им.А.Н. Косыгина, машиностроение, специальность инженер-механик

(дневная форма обучения, диплом с отличием)

Дополнительное 1998г.-н.в. Американская косметическая компания

образование «Мэри Кэй», консультант-косметолог-визажист

2004г. Московская академия визажа и стиля,

визажист-стилист

2007г. Национальный центр маркетинга и конъюнктуры цен (г.Минск),

организация закупок, товаров, работ и услуг на конкурсной основе

Знание языков Русский, английский (со словарём)

Опыт работы 1985-2003гг. ОАО «Ковры Бреста», инженер-конструктор

2003-2006гг. ЧУП «Брестстройнаука», секретарь-референт

2006г-н.в. Частное унитарное производственно-торговое предприятие,

инженер-конструктор II категории,

инженер-конструктор I категории,

заместитель директора

Выполняемая Делопроизводство, кадры, персонифицированный учёт,

работа составление штатного расписания, расчёт заработной платы, КТУ,

за последние 6 лет деловая переписка, конструкторская, эксплуатационная документация (паспорта,

руководства по эксплуатации, инструкции по монтажу и др.), разработка технических

условий на продукцию, подготовка документов для сертификации, оформление тендерной

документации, поиск тендеров в Интернете, разработка и сопровождение договоров,

ценообразование, реклама продукции, работа с клиентской базой, ведение деловых

переговоров и пр.

Навыки работы Опытный пользователь ПК, Word, Excel, Компас, AutoCAD,

с оргтехникой факс, сканер, копировальная техника

Личные качества Высокая организованность, честность, порядочность, грамотность, аккуратность,

профессионализм, контактность, способность быстро и точно выполнять большие объёмы

работ, стремление к профессиональному росту