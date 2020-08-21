Сети– проектирование сетевой архитектуры предприятия
– подготовка и запуск кросс-площадок, отделений и складов
– настройка сетевого оборудования
– настройка протоколов RIP, EIGRP, OSPF
– настройка оборудования коммутаторов и маршрутизаторов Cisco, HP, Hyawei, Mikrotik, DLink, Zyxel
– настройка WiFi контроллеров и точек доступа Cisco в режиме высокой доступности
– настройка WiFi-мостов на оборудовании Ubunt
Виртуализация– инсталляция и настройка серверов VMWare, KVM и Hyper
– запуск новых виртуальных машин в среде VMWare, KVM и HyperV
– застройка отказоустойчивых кластеров и планирование ресурсов пула ВМОперационные системы
– инсталляция, настройка и поддержка серверов семейства MS Windows
– интеграция в среду систем *nix (RHEL и CentOS, Debian и Ubuntu)
Отказоустойчивость и доступность– планирование режимов и схем резервирования критически важных процессов
– использование протоколов динамической BGP маршрутизации для резерва автономной системы
– настройка правил автоматического запуска виртуальной в машины в случае отказа основного хоста
– переключение каналов связи на кросс-площадках
– резервирование WiFi контроллеров Cico и настройка high available HA
– настройка многопутевых СХД
– сбор конфигурационных файлов оборудования
Архивация– настройка систем резервного копирование
– планирование схем архивации и пулов СХД
– настройка СХД – HP EVA, EMC, IBM, QNAP
Уровень приложений– сервера MS SQL Настройка, архивация, оптимизация баз данных
– сервера IIS Настройка высоко производительного HTTP сервера
– настройка IP-BPX на основе Asterisk, объединение филиалов в единую телефонную сеть, настройка телефонов и написание правил маршрутизации вызовов
– управление станцией Cisco Call Manager
– инсталляция и запуск серверов 1С Предприятие. Решение вопрос производительности. Настройка COM объектов, используемых в конфигурации
– настройка серверов MS Exchange и устранение возникающих проблем
– настройка прокси-серверов TMG и Squid
– разграничение доступа на файловых серверах
– поддержка Active Directory предприятия, управление групповыми политиками и структурой предприятия
– управление ролями серверной операционной системы MS Windows 2008/2012/2016 (Hyper-V, DHCP, DNS, RDP, FileServer, PrintServer)
– защита сети от сетевых атак, написание access листов и настройка сетевых экранов TMG и Iptables
– организация антивирусной защиты
– написание скриптов для облегчения рутины и изящности решения
– построение кластера терминальных серверов с балансировкой нагрузки
– построение кластера почтовых серверов уровня провайдера – Dovecot\Postfix\ClamAV\Spamassassin\WebMail
Организаторская работа– консультация сотрудников организации по техническим вопросам
– выработка и реализация решения поставленных задача
– совместное решение сложных задач и устранения аварий
– постановка задач и описание плана работ подчиненным сотрудникам
Мониторинг– настройка систем мониторинга Zabbix и WUG
– сбор статистики NetFlow с маршрутизаторов
– оценка загрузки сетевых интерфейсов и каналов связи
– мониторинг состояния серверных операционных систем – диски, процессора, память
Беспроводные сети– настройка коммутаторов Cisco WLC
– настройка контроллеров Mikrotik CAPsMAN
– настройка бесшовной WiFi сети
– настройка гостевой подсети
- Почтовый сервер уровня провайдера108 просмотров