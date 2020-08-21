Spiridonov Konstantin

Сети

– проектирование сетевой архитектуры предприятия

– подготовка и запуск кросс-площадок, отделений и складов

– настройка сетевого оборудования

– настройка протоколов RIP, EIGRP, OSPF

– настройка оборудования коммутаторов и маршрутизаторов Cisco, HP, Hyawei, Mikrotik, DLink, Zyxel

– настройка WiFi контроллеров и точек доступа Cisco в режиме высокой доступности

– настройка WiFi-мостов на оборудовании Ubunt

Виртуализация

– инсталляция и настройка серверов VMWare, KVM и Hyper

– запуск новых виртуальных машин в среде VMWare, KVM и HyperV

– застройка отказоустойчивых кластеров и планирование ресурсов пула ВМОперационные системы

– инсталляция, настройка и поддержка серверов семейства MS Windows

– интеграция в среду систем *nix (RHEL и CentOS, Debian и Ubuntu)

Отказоустойчивость и доступность

– планирование режимов и схем резервирования критически важных процессов

– использование протоколов динамической BGP маршрутизации для резерва автономной системы

– настройка правил автоматического запуска виртуальной в машины в случае отказа основного хоста

– переключение каналов связи на кросс-площадках

– резервирование WiFi контроллеров Cico и настройка high available HA

– настройка многопутевых СХД

– сбор конфигурационных файлов оборудования

Архивация

– настройка систем резервного копирование

– планирование схем архивации и пулов СХД

– настройка СХД – HP EVA, EMC, IBM, QNAP

Уровень приложений

– сервера MS SQL Настройка, архивация, оптимизация баз данных

– сервера IIS Настройка высоко производительного HTTP сервера

– настройка IP-BPX на основе Asterisk, объединение филиалов в единую телефонную сеть, настройка телефонов и написание правил маршрутизации вызовов

– управление станцией Cisco Call Manager

– инсталляция и запуск серверов 1С Предприятие. Решение вопрос производительности. Настройка COM объектов, используемых в конфигурации

– настройка серверов MS Exchange и устранение возникающих проблем

– настройка прокси-серверов TMG и Squid

– разграничение доступа на файловых серверах

– поддержка Active Directory предприятия, управление групповыми политиками и структурой предприятия

– управление ролями серверной операционной системы MS Windows 2008/2012/2016 (Hyper-V, DHCP, DNS, RDP, FileServer, PrintServer)

– защита сети от сетевых атак, написание access листов и настройка сетевых экранов TMG и Iptables

– организация антивирусной защиты

– написание скриптов для облегчения рутины и изящности решения

– построение кластера терминальных серверов с балансировкой нагрузки

– построение кластера почтовых серверов уровня провайдера – Dovecot\Postfix\ClamAV\Spamassassin\WebMail

Организаторская работа

– консультация сотрудников организации по техническим вопросам

– выработка и реализация решения поставленных задача

– совместное решение сложных задач и устранения аварий

– постановка задач и описание плана работ подчиненным сотрудникам

Мониторинг

– настройка систем мониторинга Zabbix и WUG

– сбор статистики NetFlow с маршрутизаторов

– оценка загрузки сетевых интерфейсов и каналов связи

– мониторинг состояния серверных операционных систем – диски, процессора, память

Беспроводные сети

– настройка коммутаторов Cisco WLC

– настройка контроллеров Mikrotik CAPsMAN

– настройка бесшовной WiFi сети

– настройка гостевой подсети