УСЛУГИ:

- наполнение сайта контентом

- обработка фотографий

- продвижение (SEO)

- администрирование

- работа c соц сетями

Цена на услуги договорная.

УСЛОВИЯ РАБОТЫ:

1. Работаю только после принятия заявки.

2. Если во время выполнения ТЗ появляются правки, которые не были указаны ранее в ТЗ, стоимость проекта увеличивается.

3. Работу показываю скриншотами за исключением той, которая делается на сайте. После утверждения, вы производите оплату, потом я скидываю файл с работой.

4. Работа которая делается на сайте выполняю только с предоплатой.

ОПЛАТУ ПРИНИМАЮ:

Webmoney

КОНТАКТЫ

почта [email protected]

скайп tarverdieva_m (только переписка)

ICQ 1933153

Ежедневно в сети с 9:00 до 19.00