УСЛУГИ:
- наполнение сайта контентом
- обработка фотографий
- продвижение (SEO)
- администрирование
- работа c соц сетями
Цена на услуги договорная.
УСЛОВИЯ РАБОТЫ:
1. Работаю только после принятия заявки.
2. Если во время выполнения ТЗ появляются правки, которые не были указаны ранее в ТЗ, стоимость проекта увеличивается.
3. Работу показываю скриншотами за исключением той, которая делается на сайте. После утверждения, вы производите оплату, потом я скидываю файл с работой.
4. Работа которая делается на сайте выполняю только с предоплатой.
ОПЛАТУ ПРИНИМАЮ:
Webmoney
КОНТАКТЫ
почта [email protected]
скайп tarverdieva_m (только переписка)
ICQ 1933153
Ежедневно в сети с 9:00 до 19.00
Действие аккаунта приостановлено!