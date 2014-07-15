-Meg-

Елена -Meg-

 
36 летРоссия/Москва
10 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад

- набор рукописных и печатных текстов (скорость 200 знаков в минуту, большой опыт работы)

- корректировка текстов, исправление стилистических, грамматических и пунктуационных ошибок

- перевод с английского на русский (неспециализированные тексты, опыт невеликий, но жалоб не поступало)

Хорошее знание ПК, врождённая грамотность, ответственность, много свободного времени.

Переводы
нет отзывов
от $5
от 2 дней
нет рейтинга
Редактирование и Корректура
нет отзывов
от $1
от 1 дня
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