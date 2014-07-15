- набор рукописных и печатных текстов (скорость 200 знаков в минуту, большой опыт работы)

- корректировка текстов, исправление стилистических, грамматических и пунктуационных ошибок

- перевод с английского на русский (неспециализированные тексты, опыт невеликий, но жалоб не поступало)

Хорошее знание ПК, врождённая грамотность, ответственность, много свободного времени.