Spb Spballiance -SpbAlliance--SpbAlliance-
43 годаРоссия/Санкт-Петербург
15 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
Специализация: Сайт "под ключ"
Дополнительные специализации: Баннеры, Дизайн сайтов, Полиграфия, Полиграфическая верстка
Опыт работы: 6 лет
ООО "СПб Альянс"
Готовы работать по договору.
Готовы на расчеты по безналу.
ICQ:482156305
mail:[email protected]
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Без названия127 просмотров
- Webazilla_250x60_5117 просмотров
- Webazilla_250x60119 просмотров
- Webazilla(160x600)_en_2131 просмотр
- Preobrajenie 234x120_2125 просмотров
- PartnerPay(468x60)_2120 просмотров
- Magazine_AWMOpen_250x60116 просмотров
- Lichiko_v4128 просмотров
- Lichiko_safe_v4121 просмотр
- EPayService_468x60111 просмотров
- Elivebusiness_468x80_3117 просмотров
- Elivebusiness_468x80_2113 просмотров