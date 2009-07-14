-SpbAlliance-

Spb Spballiance -SpbAlliance-

 
43 годаРоссия/Санкт-Петербург
15 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад

Специализация: Сайт "под ключ"

Дополнительные специализации: Баннеры, Дизайн сайтов, Полиграфия, Полиграфическая верстка

Опыт работы: 6 лет

ООО "СПб Альянс"

Готовы работать по договору.

Готовы на расчеты по безналу.

ICQ:482156305

mail:[email protected]

Дизайн сайтаБаннер для сайта
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