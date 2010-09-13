Переводчик итальянского языка

Фамилия, Имя, Отчество: Аксёнова Светлана Михайловна

Дата рождения: 25 апреля 1983 г.

Город проживания: Челябинск, район посёлка АМЗ

Телефон мобильный: +7-950-74-188-54; +39-393-22-701-77

ICQ: 407-010-352

SKYPE: svetlana_2504

e-mail: [email protected]

сайт: www.sv83a.narod2.ru

Основное образование: 2000 - 2005 - Южно-Уральский государственный университет, социально-гуманитарный факультет, квалификация «Историк, преподаватель истории» (с отличием)

Дополнительное образование:

февраль 2009 – Курс «История искусства» (на итальянском языке), Школа итальянского языка “Lingua Viva” (Флоренция, Италия).

январь 2009 – Школа итальянского языка “Lingua Viva” (Флоренция, Италия), уровень В2, итоговый результат 100 баллов из 100.

2004 – 2006 - Южно-Уральский государственный университет, кафедра Общей лингвистики, специальность «Переводчик итальянского языка» (с отличием)

2 октября – 11 декабря 2006 – Южно-Уральский государственный университет, курсы английского языка (второй уровень)

Опыт работы:

июль 2010 – Перевод-бюро «Аванта-транслейтинг», письменный перевод документации для «Юникредитбанка».

март 2010 – ТД «ЮМЭК» (г.Южноуральск), переводчик итальянского языка во время технической оценки предприятия представителем итальянской компании, производящей стеклянные изоляторы.

март, апрель 2010 - Обувная фабрика «Юничел», письменный перевод технических руководств на оборудование.

с мая 2008 по настоящее время – Российское представительство итальянской ассоциации по международному усыновлению “I bambini dell’Arcobaleno – Bambarco Onlus”, сопровождение итальянских семейных пар-усыновителей (устный и письменный перевод, в том числе по медицинской тематике, заверение документов у нотариуса, перевод во время суда).

октябрь 2009, февраль 2010 – Компания «XXI век», переводчик итальянского языка во время презентаций керамической плитки итальянских фабрик “Ceramica Vallelunga”, “Ceramica Lord” и “Edilcuoghi”.

с сентября по ноябрь 2009 - Компания «Центр», переводчик итальянского языка во время ведения телефонных переговоров, перевод деловой переписки.

август 2009 – Обувная фабрика «Юничел», устный переводчик итальянского языка во время деловых переговоров с представителем итальянской компании “Conceria Fiorentina”.

с февраля 2008 по июнь 2009 – лингвистический центр ЮУрГУ, преподаватель практики речи итальянского языка и страноведения.

8 апреля 2009 – Итало-Российский экономический форум (Екатеринбург), устный переводчик итальянского языка во время деловых переговоров по заказу переводческого агентства ITREX (Москва).

февраль – март 2009 – Офис туристической информации (Флоренция, Италия), менеджер-стажёр: предоставление необходимой информации туристам на итальянском, английском и русском языках.

октябрь 2008 – компания «Техстройкомплектация», устный переводчик итальянского языка во время обучения персонала.

июль-август 2008 – фабрика «Макфа», устный переводчик итальянского языка во время пуско-наладочных работ по заказу агентства «Аванта-Транслейтинг».

июль 2008 – фабрика «Краснодеревщик», перевод трёх руководств по эксплуатации оборудования.

июнь, сентябрь 2008 – «Южно-уральская упаковочная компания», устный переводчик итальянского языка во время пуско-наладочных работ и обучения персонала.

апрель 2008 - фабрика «Краснодеревщик», устный переводчик итальянского языка во время пуско-наладочных работ по заказу агентства «Аванта-Транслейтинг».

с 6 сентября 2007 по июнь 2008 – фабрика «ЮжУралКондитер», устный переводчик итальянского языка во время монтажных и пуско-наладочных работ и эксплуатации оборудования.

с августа 2007 – выполнение заказов на перевод с английского языка на итальянский для переводческого агентства «Проспер-Линк» (Челябинск), заказов на перевод с итальянского на русский для переводческих агентств «Да Винчи» (Москва), «Рус-Пей» (Москва), «Лингвоэксперт» (Челябинск), с русского на итальянский для Южно-Уральской торгово-промышленной палаты, сотрудничество с перевод-бюро «Аванта-транслейтинг», «Идея» (в том числе заверение переведённых документов у нотариуса), а также переводы с итальянского на русский и с русского на итальянский для частных лиц.

с августа 2007 – ООО «Урал-Паис», заместитель директора. Функциональные обязанности: работа с банками, налоговой инспекцией, страховыми компаниями, ведение деловой переписки, привлечение новых клиентов.

6-24 марта 2007 – Фабрика тортов «Мирель» (по заказу Южно-Уральской торгово-промышленной палаты), устный переводчик итальянского языка во время монтажа оборудования. Имеется рекомендация от Южно-Уральской торгово-промышленной палаты.

октябрь 2006 – июль 2007 – Центр Раннего Развития «Умница», менеджер по работе с клиентами. Функциональные обязанности: приём и распределение телефонных звонков, консультации по использованию продукции, приём и обработка заказов, ведение документации, занесение данных в 1С Предприятие, координирование работы курьерских служб, в течение месяца выполняла функции исполняющего обязанности начальника отдела.

сентябрь 2005 – август 2006 – ЮУрГУ, преподаватель. Функциональные обязанности: преподавание истории России, музееведения и основ экскурсионного дела, руководство музейной, музейно-экскурсионной практикой у студентов-историков, кураторство над первым курсом историков.

февраль 2004 - июнь 2005 – МОУ СОШ № 105, учитель. Функциональные обязанности: преподавание истории и обществознания у 8 и 11 классов, подготовка 11х классов к единому государственному экзамену.

Знание иностранных языков: итальянский, английский.

Знание компьютера: уверенный пользователь; основные офисные программы (Word, Excel, PowerPoint, Outlook), Internet Explorer, Opera, Bat!, Photoshop, FineReader, 1С Предприятие.

Навыки работы с офисной техникой: сканер, принтер, факс, ксерокс, мини-АТС.

Личные качества: хорошо развитая устная и письменная речь, наличие желания и способностей к получению новых знаний и навыков, высокая работоспособность, аккуратность, внимательность, целеустремлённость, коммуникабельность.