-ULTRA-

Дарья -ULTRA-

 
31 годУкраина/Киев
13 лет на фриланс-бирже
Была
13 лет назад
Дизайн сайтов, рисунки, графика, вектор, пиксель-арт, обработка фото

Область выполняемых работ:

- Графика и дизайн:

1. растровая/векторная графика, иллюстрации, иконки, аватарки, логотипы, открытки, ч/б и цветные рисунки, рисунки от руки мышью;

2. коррекция фотографий;

3. дизайн сайтов (создание индивидуальных макетов);

- Переводы:

1. англо-русский, русско-английский

2. франко-русский

3. франко-английский

Дизайн сайта
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