Дизайн сайтов, рисунки, графика, вектор, пиксель-арт, обработка фото
Область выполняемых работ:
- Графика и дизайн:
1. растровая/векторная графика, иллюстрации, иконки, аватарки, логотипы, открытки, ч/б и цветные рисунки, рисунки от руки мышью;
2. коррекция фотографий;
3. дизайн сайтов (создание индивидуальных макетов);
- Переводы:
1. англо-русский, русско-английский
2. франко-русский
3. франко-английский
Портфолио
- Дизайн студии120 просмотров
- Nokia 6131. Отрисовка в векторе173 просмотра
- Перо. Векторная графика257 просмотров
- Стеклянная полусфера583 просмотра
- Жемчуг137 просмотров
- Кнопка122 просмотра