-Valentina

Дизайн раскрывается в мелочах. Создам для Вас проект в индивидуальном и неповторимом стиле.

Здравствуйте!

Меня зовут Валентина.

Занимаюсь дизайном. С огромным удовольствием создам для Вас индивидуальный и неповторимый проект. К работе подхожу ответственно и довожу каждый проект до идеального результата. Учитываю пожелания каждого заказчика и предлагаю наиболее подходящие концепции дизайна в соответствии с заданной тематикой. После согласования Вами макета, исходники предоставляю в формате psd по слоям для последующей верстки. Все слои сформированы таким образом, чтобы верстальщику было комфортно работать с полученным материалом.

Буду рада видеть Вас в списке своих заказчиков!