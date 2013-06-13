Образование:
высшее образование по специальности "Документоведение и информационная деятельность" и высшее образование по специальности "Психология".
Опыт работы:
опыт работы в разных направлениях: научно-технический центр, нотариальная контора, торговля, строительство и даже служба эксплуатации хранилищ радиоактивных отходов и охраны окружающей среды.
Личные качества:
ответственность, внимательность, организованность, эрудированность.
Интересы:
туризм, спорт, кино, театр, литература, психология, английский язык и др.
Люблю познавать новое в разных сферах жизнедеятельности, постоянно в процессе учебы и самообразования.