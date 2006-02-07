Компания «Violance Web Solutions» имеет опыт разработки сайтов всех типов, в том числе:

- Мини-сайтов и сайтов-визиток;

- Промо-сайтов;

- Корпоративных сайтов;

- Интернет-магазинов;

- Отраслевых и информационных порталов;

- Сложных информационных систем с широкими функциональными возможностями;

- Различных комплексных решений.

Цели и задачи проекта:

- Провести разработку сайта, разместить подробную информацию о компании и предлагаемых продуктах и/или услугах;

- Обеспечить эффективную интеграцию веб-ресурса в сеть Интернет;

- Обеспечить информационную поддержку партнеров и клиентов компании, оперативное оповещение о новинках и иных новостях компании;

- Создать дополнительный канал обратной связи с клиентами через Интернет, в том числе прием заказов в режиме он-лайн;

- Предоставить инструмент для проведения маркетинговых исследований и рекламных акций.

При разработке выделим следующие этапы:

- Предпроектное исследование;

- Составление технического задания сайта;

- Реализация проекта;

- Отладка и тестирование;

- Завершение и сдача проекта.

В разработку Интернет решений входят следующие услуги:

- Подготовка технической документации;

- Дизайн;

- Программирование;

- Модернизация (редизайн, добавление/изменение интерактивных модулей);

- Обучение персонала по применению наших продуктов.

При работе работе над проектами наша компания использует следующие технологии:

Языки программирования/разметки:

- PHP, Perl, JavaScript, HTML, CSS.

СУБД:

- MySQL, Oracle, MSSQL.

Графические пакеты:

- PhotoShop, FreeHand, CorelDraw, Flash.