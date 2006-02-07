Компания «Violance Web Solutions» имеет опыт разработки сайтов всех типов, в том числе:
- Мини-сайтов и сайтов-визиток;
- Промо-сайтов;
- Корпоративных сайтов;
- Интернет-магазинов;
- Отраслевых и информационных порталов;
- Сложных информационных систем с широкими функциональными возможностями;
- Различных комплексных решений.
Цели и задачи проекта:
- Провести разработку сайта, разместить подробную информацию о компании и предлагаемых продуктах и/или услугах;
- Обеспечить эффективную интеграцию веб-ресурса в сеть Интернет;
- Обеспечить информационную поддержку партнеров и клиентов компании, оперативное оповещение о новинках и иных новостях компании;
- Создать дополнительный канал обратной связи с клиентами через Интернет, в том числе прием заказов в режиме он-лайн;
- Предоставить инструмент для проведения маркетинговых исследований и рекламных акций.
При разработке выделим следующие этапы:
- Предпроектное исследование;
- Составление технического задания сайта;
- Реализация проекта;
- Отладка и тестирование;
- Завершение и сдача проекта.
В разработку Интернет решений входят следующие услуги:
- Подготовка технической документации;
- Дизайн;
- Программирование;
- Модернизация (редизайн, добавление/изменение интерактивных модулей);
- Обучение персонала по применению наших продуктов.
При работе работе над проектами наша компания использует следующие технологии:
Языки программирования/разметки:
- PHP, Perl, JavaScript, HTML, CSS.
СУБД:
- MySQL, Oracle, MSSQL.
Графические пакеты:
- PhotoShop, FreeHand, CorelDraw, Flash.