-_Dmitry_-

Дмитрий -_Dmitry_-

 
28 летРоссия/Калининград
4 года на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Внедрение CRM / Технические задания / Маркетинг

Главный принцип по которому я работаю - четкое техническое задание и четкое соблюдение сроков.

CRM, с которыми я работаю:

  • Битрикс24
  • amoCRM
  • RetailCRM
﻿﻿Интеграции:

  • Телефония
  • Почтовые рассылки
  • Сквозная аналитика
  • Социальные сети
  • Календари
  • 1С Торговля и Производство
  • Мессенджеры (What's App, Viber, Telegram)
  • Чат-боты на сайт
Бизнес-процессы:

  • Выстраивание воронки продаж
  • Автоматические взаимодействия с клиентами
  • Внутренний документооборот компании
  • Общая проработка бизнес-процессов
Это не все, а лишь основные компетенции. Спрашивайте, поработаем продуктивно:)
amoCRMЧат-бот