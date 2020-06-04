Внедрение CRM / Технические задания / Маркетинг

Главный принцип по которому я работаю - четкое техническое задание и четкое соблюдение сроков.

CRM, с которыми я работаю:

Битрикс24

amoCRM

RetailCRM

Телефония

Почтовые рассылки

Сквозная аналитика

Социальные сети

Календари

1С Торговля и Производство

Мессенджеры (What's App, Viber, Telegram)

Чат-боты на сайт

Выстраивание воронки продаж

Автоматические взаимодействия с клиентами

Внутренний документооборот компании

Общая проработка бизнес-процессов

Это не все, а лишь основные компетенции. Спрашивайте, поработаем продуктивно:)