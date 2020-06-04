Внедрение CRM / Технические задания / Маркетинг
Главный принцип по которому я работаю - четкое техническое задание и четкое соблюдение сроков.
CRM, с которыми я работаю:
- Битрикс24
- amoCRM
- RetailCRM
- Телефония
- Почтовые рассылки
- Сквозная аналитика
- Социальные сети
- Календари
- 1С Торговля и Производство
- Мессенджеры (What's App, Viber, Telegram)
- Чат-боты на сайт
- Выстраивание воронки продаж
- Автоматические взаимодействия с клиентами
- Внутренний документооборот компании
- Общая проработка бизнес-процессов
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