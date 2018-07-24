-aleksasha

Полиграфический дизайн

Полиграфический дизайн, графика, верстка книг, газет, журналов, организация работы редакций, автоматизация издательской деятельности. +38 (067) 355-00-34 [email protected]

Образование - высшее.

Навыки работы: PC/Mac, Adobe Creative Suite (InDesign, Photoshop, Illustrator, Acrobat), Corel Draw, Quark XPress, Microsoft Office (Word, Excel, Access, PowerPoint). Программирование на VBA. Автоматизация обработки больших объемов данных. Создание и сопровождение сайтов на CMS Joomla.

О себе: креативность, творческий подход к работе, инициативность, оперативность, коммуникабельность, честность, ответственность, здоровый трудоголизм. Владею русским и украинским языками, технический английский/французский (средний уровень)