-coffee-

Кузнецова -coffee-

 
34 годаРоссия/Москва
13 лет на фриланс-бирже
Была
13 лет назад
Программист Java, C++

Программирование, математика (в основном мат. статистика).

Опыт работы:

2008-2010 Hewlett Packard, Java Developer, проект HP Internet Usage Manager

2010 Stockholm University, DSV department, Java Developer (удаленно, предоставление рекомендации по требованию)

Языки, технологии:

• C\C++ (STL, Qt)

• Java(Castor, Ant, JUnit)

• MATLAB

• SQL, XML, XML Schema, XSLT, Java Script, HTML;

иностранные языки:

• английский

• немецкий

HTMLJava
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Прикладное ПО
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Системное программирование
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Тестирование ПО
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