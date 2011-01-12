Программист Java, C++
Программирование, математика (в основном мат. статистика).
Опыт работы:
2008-2010 Hewlett Packard, Java Developer, проект HP Internet Usage Manager
2010 Stockholm University, DSV department, Java Developer (удаленно, предоставление рекомендации по требованию)
Языки, технологии:
• C\C++ (STL, Qt)
• Java(Castor, Ant, JUnit)
• MATLAB
• SQL, XML, XML Schema, XSLT, Java Script, HTML;
иностранные языки:
• английский
• немецкий
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Прикладное ПО
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