Необходимо переработать имеющиеся баннеры для оформления групп Вконтакте, Фейсбуке, Ютубе (стилистику баннеров оставить прежнюю, поменять логотип, освежить картинки). Старые баннеры вышлю с подробными комментариями. Размеры баннера ВК 795х200, Размеры баннера Фэйсбук 851х314, Размеры баннера Ютуб 2560х1440.
- Баннеры19 заявокЗакрыт4 года назад
Необходимо разработать макет сертификата члена организации. В дизайне нужно использовать имеющийся логотип организации.Дизайн продукции23 заявкиЗакрыт6 лет назад
Нужно написать несколько статей по теме «Туризм». Каждая статья около 3000 збп. Уникальность статей не менее 96%. Прошу оставлять в заявках примеры работ на аналогичную/смежную тематику.Копирайтинг27 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужно разработать и подготовить к печати макет двухсторонней визитки. Всю контактную информацию и пожелания по дизайну вышлю в личку.Дизайн продукции26 заявокЗакрыт8 лет назад
- $12
Необходимо разработать и подготовить к печати двухсторонний цветной макет подарочного сертификата формата А5. Текст, логотип и эскиз вышлю на почту.Завершен9 лет назад
- $16
Необходимо подготовить макет упаковочной коробки к печати. Макет должен соответствовать размерам нового штампа для вырубки. Всю необходимую информацию пришлю на почту.Завершен9 лет назад
Необходимо разработать и подготовить к печати двухсторонний макет подарочного сертификата формата А5. Текст, логотип и эскиз вышлю на почту.Завершен9 лет назад
Необходим макет магнита на холодильник для медицинского центра. Форма магнита – круг диаметром 6 см. На магните необходимо разместить: 1. Название медицинского центра 2. Логотип 3. КонтактыЗавершен9 лет назад
- $35
Необходимо разработать дизайн упаковочной коробки размером 31 см Х 25 см Х 8,3 см для бытового прибораЗавершен9 лет назад
Необходимо разработать дизайн упаковочной коробки размером 31 см Х 25 см Х 8,3 см для бытового прибора - озонатора-ионизатора.Завершен9 лет назад
Нужен новый дизайн упаковки для озонатора http://www.medtehno.ru/catalog/ion_vozd/ozoner/Завершен9 лет назад
Нужно придумать новое название для озонатора для дезинфекции воды, воздуха, продуктов питания OZONER GL 3188 http://www.medtehno.ru/catalog/ion_vozd/ozoner/Нейминг и Слоганы17 заявокЗакрыт9 лет назад
- $10
Нужен дизайн поздравительной открытки на 8 марта с логотипом компанииВерстка полиграфии8 заявокЗакрыт9 лет назад
Необходим макет баннера с рекламой медицинского центра размером 85Х200 см для roll upЗавершен9 лет назад
- $25
Необходимо создать дизайн плаката с рекламой медицинского центра размерами шир. 50см, выс. 100 см. Оплата 1800 руб.Завершен9 лет назад