-comandor-

Игорь Платонов -comandor-

 
51 годРоссия/Санкт-Петербург
11 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы фрилансеров
liska_k
Ольга 
50 летРоссия
9 лет в сервисе
Была
5 месяцев назад
$12
10 баллов
9 лет назад
Макет подарочного сертификата
Приятный в общении и добропорядочный заказчик, мои рекомендации!
Ольга как всегда ответственно отнеслась к проекту. Хорошо понимает заказчика, при необходимости дорабатывает макет. Рекомендую!
Ответный отзыв
liska_k
Ольга 
50 летРоссия
9 лет в сервисе
Была
5 месяцев назад
$16
10 баллов
9 лет назад
Подготовка к печати макета
Спасибо за сотрудничество. Все быстро и своевременно. Рекомендую.
Спасибо за выполненную работу. Все качественно и в срок. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
OksanaGapeeva
Оксана 
40 летУкраина
10 лет в сервисе
Была
2 года назад
$5
10 баллов
9 лет назад
Макет сертификата
Замечательный человек! Спасибо за сотрудничество!
Большое спасибо за работу!
Ответный отзыв
xrister
33 годаУкраина
12 лет в сервисе
Была
3 года назад
$5
10 баллов
9 лет назад
Дизайн магнита на холодильник
Спасибо за проект.Всё отлично! Рекомендую!
Кристина сделала макет качественно и быстро, как и обещала. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
liska_k
Ольга 
50 летРоссия
9 лет в сервисе
Была
5 месяцев назад
$20
10 баллов
9 лет назад
Дизайн упаковки
Самые лучшие впечатления от работы. Очень позитивный заказчик. Рекомендую.
Выражаю признательность за отлично выполненную работу. Разработано два варианта дизайна. Все выполнено в срок, с учетом всех наших пожеланий. Настоятельно рекомендую!
Ответный отзыв