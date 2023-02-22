Рерайтинг

Я – професійний музикант, який має 15-річний стаж роботи в цій галузі. Моя музична творчість має популярність у слухачів, і я отримую визнання за свою роботу. Крім того, я також займаєтесь ремонтом ПК. Вмію налаштовувати та ремонтувати комп'ютери, а також усувати будь-які проблеми, пов'язані з ними. Завдяки своїм знанням та досвіду в цій галузі, я отримав безліч задоволених клієнтів. Я також набираю тексти на фрілансі. Маю відмінні навички письма та пишу статті, огляди та інші тексти на різні теми. Завдяки своїй роботі на фрілансі, я постійно свої навички та отримуєте нові знання. Також я вмію створювати сайти. Знаю, як розробляти сайти за допомогою різних інструментів та технологій, таких як HTML, CSS, JavaScript та інші. Завдяки цьому можу запропонувати своїм клієнтам повний спектр послуг зі створення та розробки сайтів.