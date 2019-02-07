ЛОГОтип, визитки, макет, баннер, открытки, календарь, журнал

Я жду тебя, а ты уже нашел своего дизайнера)Главное от тебя, четко сформулировать чего желает душенька.Работаю с тех заданием или без.

Индивидуальный подход и гарантированное настроение !