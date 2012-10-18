Переводчик англ.язык / Корректор (русский язык)

Высшее образование по специальности "Перевод и переводоведение" (2000 - 2005 гг., Ростовский государственный экономический университет). Финалист конкурса на соискание Гранта Сороса.

Опыт переводческой и преподавательской фриланс-работы. Перевод текстов различной тематики: технических, научных, художественных, медицинских, публицистических, перевод деловой документации.

Успешный опыт работы в крупных международных производственно-коммерческих компаниях в качестве устного/письменного переводчика (ООО ПКФ "Атлантис-Пак" - производство и экспорт пластиковой упаковки для пищевых продуктов; ОАО "Астон" - экспорт зерна).