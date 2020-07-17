Евгений Купцов -kuptsov_design--kuptsov_design-
35 летРоссия/Владимир
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
графический дизайнер | ui/ux дизайнер
Меня зовут Купцов Евгений, я занимаюсь дизайном с 2011 года😎 Здесь вы можете заказать:
Дизайн для оформления ВКонтакте и оформления Инстаграмма, а также других социальных сетей.
Разработку дизайна сайта, лендинга или посадочной страницы.
Полиграфический дизайн (визитки, брошюры, листовки).
Разработку брендбука или каталога, и многое другое.
Я могу помочь вам с разработкой фирменного стиля, а если он у вас уже есть, то сделаю дизайн на его основе.
Качественный дизайн должен подчеркивать надежность и профессионализм вашей компании, отражать ее ценности и внутреннюю политику, а также он должен нравиться клиентам, и подталкивать их к покупке. И я знаю, как сделать такой дизайн👍
Действие аккаунта приостановлено!