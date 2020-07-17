-kuptsov_design

графический дизайнер | ui/ux дизайнер

Меня зовут Купцов Евгений, я занимаюсь дизайном с 2011 года😎 Здесь вы можете заказать:

 Дизайн для оформления ВКонтакте и оформления Инстаграмма, а также других социальных сетей.

 Разработку дизайна сайта, лендинга или посадочной страницы.

 Полиграфический дизайн (визитки, брошюры, листовки).

 Разработку брендбука или каталога, и многое другое.

Я могу помочь вам с разработкой фирменного стиля, а если он у вас уже есть, то сделаю дизайн на его основе.

Качественный дизайн должен подчеркивать надежность и профессионализм вашей компании, отражать ее ценности и внутреннюю политику, а также он должен нравиться клиентам, и подталкивать их к покупке. И я знаю, как сделать такой дизайн👍