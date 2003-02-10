Digital маркетолог, Таргетолог , контент-менеджер

В своей работе я уже больше 1,5 лет . За это время мне удалось поработать в более чем 15 нишах, как с экспертами, так и с компанией B2B. За счёт моей многопрофильности, я вижу целую картинку digital мира и маркетинга в социальных сетях. В своей работе я применяю анализ рынка, построение гибких стратегий, полноценное изучение потребителя и его поведения, разработку контент стратегии, стилизацию и таргетированную рекламу . Моя основная задача-добиться результатов, повышения ваших продаж, а так же органического роста. Важным аспектом во всех своих проектах я вижу раскрытие ценностного ядра проекта, такой вид трансляции и продаж экологичен и эффективен. Н примере многих мировых компаний можно заметить как их становление произошло именно за счет раскрытия миссии и философии, где люди покупают не цену, а ценности

О себе: я постоянно обучаюсь и повышаю как soft skills, так и hard skills. За последний год я прошла около 8 обучение и продолжаю повышать квалификацию, интегрируя новые знания и личные наработки. Я не затягиваю проект, в моих интересах сделать работу оперативно и качественно, для более динамичного роста. Я ответственна, коммуникабельна , умею работать в команде и люблю генерировать идеи. Не боюсь сложных задач, затруднений.

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