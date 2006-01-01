В/О:
2006 - МТУСИ (Московский ТехническийУниверситет Связи и Информатики) РВТ/Системы связи с подвижными объектами инженер
Повышение квалификации/курсы:
2004 - Стажировка (труд. практика) Ericsson Training Centre (вводный курс оборудования компании) сертификат
2005 - Стажировка (труд. практика) SkyLink (МСС) (департамент развития транспортной сети) труд.практика
Профессиональный опыт
01.2006 - ЗАО "Скайлинк"
инженер
работа с договорной документацией департамента развития траспортной сети, проведение договоров, работа с контрагентами, работа с технической документацией
Языки:
Русский : Родной язык
английский: свободно владею
немецкий: базовые знания
Ключевые навыки:
Ответственность, коммуникабельность, умение работать в команде и самостоятельно, способность к быстрому освоению новой информации, легко обучаема.
Неофициальный опыт: Технические переводы с английского языка для энергетических сетей Siemens.(1 год)
Владение ПК - продвинутый пользователь: Word, Excel, Mathcad, AdobeFramemaker, ACDSee, Outlook, Visio, Powerpoint (базовые знания), Explorer и др.
На трудовой практике в Skylink был пройден вводный курс и тестирование радиореллейной аппаратуры NEC Pasolink MX. Получены базовые знания.
Дипломный проект защищен на тему "Радиореллейная линия связи на основе оборудования цифровой радиореллейной системы NEC Pasolink MX для Москвы и ближайшего подмосковья".