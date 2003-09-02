Приветствую вас!
Меня зовут Ксения. Благодарю вас за то, что проявили интерес и посетили мой профиль.
Я являюсь быстро и активно развивающимся дизайнером и разработчиком сайтов.
В настоящее время мода стремительно меняется, и всем нам хочется иметь для своего бизнеса не просто деревянный сайт, а источник дохода и привлечения новых клиентов, но при этом, чтобы он соответствовал современным канонам и имел лаконичный дизайн) Если вы здесь именно за этим, то очень буду рада сотрудничеству !
Что я могу вам предложить:
- Создание продающего лендинга. Многостраничного сайта на Tilda.
- Создание интернет-магазина под ключ
- Наполнение товарами и редактирование интернет - магазина
- Создание сайта только по вашей идее, абсолютно с нуля.
Если мой профиль вас заинтересовал, то жду с нетерпением ваших сообщений!)
Портфолио
- Сайт салона красотынет просмотров
- Сайт турнет просмотров
- Сайт для салона маникюранет просмотров