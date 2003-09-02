Приветствую вас!

Меня зовут Ксения. Благодарю вас за то, что проявили интерес и посетили мой профиль.

Я являюсь быстро и активно развивающимся дизайнером и разработчиком сайтов.

В настоящее время мода стремительно меняется, и всем нам хочется иметь для своего бизнеса не просто деревянный сайт, а источник дохода и привлечения новых клиентов, но при этом, чтобы он соответствовал современным канонам и имел лаконичный дизайн) Если вы здесь именно за этим, то очень буду рада сотрудничеству !

Что я могу вам предложить:

- Создание продающего лендинга. Многостраничного сайта на Tilda.

- Создание интернет-магазина под ключ

- Наполнение товарами и редактирование интернет - магазина

- Создание сайта только по вашей идее, абсолютно с нуля.

Если мой профиль вас заинтересовал, то жду с нетерпением ваших сообщений!)