00elenka

Лена Запорожченко 00elenka

 
38 летУкраина/Одесса
11 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
вебдизайн

Опыт - 3 года. Работаю с проектами средней сложности. Для каждого проекта продумываю и реализовываю уникальный логотип и слоган. Цель работы - реализовать идеи заказчика.

Работаю в команде: обеспечиваю создание сайта "под ключ" - дизайн+верстка+программинг.

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