вебдизайн
Опыт - 3 года. Работаю с проектами средней сложности. Для каждого проекта продумываю и реализовываю уникальный логотип и слоган. Цель работы - реализовать идеи заказчика.
Работаю в команде: обеспечиваю создание сайта "под ключ" - дизайн+верстка+программинг.
Портфолио
- Pouranandcompany124 просмотра
- Acecarpetofficecleaning136 просмотров
- Mrrepairdoctor129 просмотров
- Communicationplusinterpreter130 просмотров
- Nyctaxmaster122 просмотра
- Fashionexpressus116 просмотров
- Iberowitzlaw123 просмотра
- Avstoreinc114 просмотров
- Nycomonline135 просмотров
- Tgarch103 просмотра
- Amazing Foam Insulation120 просмотров
- Wood Closet USA109 просмотров