Перепечатка текста, транскрибация
Здравствуйте! Меня зовут Вероника, я занимаюсь перепечаткой текста.
Какие услуги я смогу вам предложить :
Печать текста с отсканированных документов.
Печать текста с книжных носителей.
Ввод цифровой и текстовой информации с отсканированных документов.
Сверка после внесения правок набор информации с предоставленных графических файлов в текстовый документ.
Вывод информации с картинок, аудио, видео, и других источников.
При сотрудничестве со мной вы получите: 1.Вежливое и
комфортное общение
2.Быстрый и продуктивный рабочий
процесс.
3.Выполнение всех работ в сроки.
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$30/час
от $10от 1 дня
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