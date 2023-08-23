Перепечатка текста, транскрибация

Здравствуйте! Меня зовут Вероника, я занимаюсь перепечаткой текста.

Какие услуги я смогу вам предложить :

Печать текста с отсканированных документов.

Печать текста с книжных носителей.

Ввод цифровой и текстовой информации с отсканированных документов.

Сверка после внесения правок набор информации с предоставленных графических файлов в текстовый документ.

Вывод информации с картинок, аудио, видео, и других источников.

При сотрудничестве со мной вы получите: 1.Вежливое и

комфортное общение

2.Быстрый и продуктивный рабочий

процесс.

3.Выполнение всех работ в сроки.