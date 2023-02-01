0132727543

Наберу текст в Word на русском языке! Произведу транскрипцию из аудио в текст. Работы быстро и качественно.
Приветствую Вас на своем аккаунте!
С радостью помогу вам!
Меня зовут Маргарита! Имею хороший опыт работы наборе и редактировании текстов различной тематики и т.д.
Я творческий, ответственный человек и всегда открыта к общению. Имею опыт в написании курсовых и исследовательских работ.
В свободное время увлекаюсь литературой различных жанров и саморазвитием. Выбрала данную сферу деятельности в качестве подработки и развития. Работу выполняю всегда,вне зависимости от обстоятельств.
Благодарю за Ваше внимание!
Я против войны в Украине!