0132727543

Наберу текст в Word на русском языке! Произведу транскрипцию из аудио в текст. Работы быстро и качественно.

Приветствую Вас на своем аккаунте!

С радостью помогу вам!

Меня зовут Маргарита! Имею хороший опыт работы наборе и редактировании текстов различной тематики и т.д.

Я творческий, ответственный человек и всегда открыта к общению. Имею опыт в написании курсовых и исследовательских работ.

В свободное время увлекаюсь литературой различных жанров и саморазвитием. Выбрала данную сферу деятельности в качестве подработки и развития. Работу выполняю всегда,вне зависимости от обстоятельств.

Благодарю за Ваше внимание!