Требуется собрать функционал сайта на основе существующего шаблона WP http://demo.ghostpool.com/?theme=buddy и надстройки BuddyPress. И то и другое на сайте уже установлены Более подробное ТЗ – в файле. В заявке напишите, пожалуйста, стоимость и сроки. ...
- Веб-программирование2 заявкиЗакрыт10 лет назад
Требуется собрать сайт на CMS Drupal Площадка для бесплатного обмена комментариями на сайтах. Зарегистрированные авторы оставляют на сайте записи, в которых рассказывают про страницу на своем сайте, которую нужно прокомментировать, и дают на нее ссылку. ...Сайты «под ключ»5 заявокЗакрыт11 лет назад
Уважаемые вэбмастера! Требуется доделать сайт 1. Изменить дизайн на базе существующего шаблона. Схема цветов сайта: http://colorschemedesigner.com/#3g31Rw0w5w0w0 . Общая идея - дизайн в стиле «метро windows 8» 2. Сейчас ширина полей сайта растягивается под любой размер монитора сайта. Это ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт11 лет назад
- $10
Уважаемые вэбмастера! Требуется перенести, а точнее скопировать, с одного домена на другой все размещенные на сайте статьи (около 100) и изображения. На новом домене все ссылки, в том числе и на изображения, должны, разумеется, вести ...Системы управления (CMS)6 заявокЗакрыт11 лет назад
Уважаемые вэбмастера. Требуется собрать сайт на основе CMS DRUPAL Идея - Сайт рецензий на фильмы. Функцинал: Основной контент – рецензия - создается пользователями. Для создания рецензии пользователь должен зарегистрироваться. Соответственно, требуется создание ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $100
Сверстать и установить на сайт http://detochki-doma.ru новый дизайн. Превью – в приложении к заданию. PSD файлы и уточнения – исполнителю. Верхнее меню реализовать при помощи CSS. Боковое меню вместо ...HTML-верстка4 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $200
Требуется дизайн для сайта http://detochki-doma.ru Бюджет в пределах 5 000 - 7 000 руб.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен11 лет назад
Есть сайт на WP detochki-doma.ru Требуется оптимизировать потребление ресурсов сервера и ускорить загрузку страниц. В предложение – предполагаемый ряд действий, сроки и цену.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт11 лет назад