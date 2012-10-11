01mitja01

Калинин Дмитрий 01mitja01

 
53 годаРоссия/Санкт-Петербург
11 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
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  • Собрать функционал сайта на основе шаблона WP

    Требуется собрать функционал сайта на основе существующего шаблона WP http://demo.ghostpool.com/?theme=buddy и надстройки BuddyPress. И то и другое на сайте уже установлены Более подробное ТЗ – в файле. В заявке напишите, пожалуйста, стоимость и сроки. ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Сайт под ключ на Друпале

    Требуется собрать сайт на CMS Drupal Площадка для бесплатного обмена комментариями на сайтах. Зарегистрированные авторы оставляют на сайте записи, в которых рассказывают про страницу на своем сайте, которую нужно прокомментировать, и дают на нее ссылку. ...

    Дизайн сайтаDrupal
    Сайты «под ключ»5 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Переработать сайт на Drupal

    Уважаемые вэбмастера! Требуется доделать сайт 1. Изменить дизайн на базе существующего шаблона. Схема цветов сайта: http://colorschemedesigner.com/#3g31Rw0w5w0w0 . Общая идея - дизайн в стиле «метро windows 8» 2. Сейчас ширина полей сайта растягивается под любой размер монитора сайта. Это ...

    Drupal
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Перенести БД сайта на другой домен.

    $10

    Уважаемые вэбмастера! Требуется перенести, а точнее скопировать, с одного домена на другой все размещенные на сайте статьи (около 100) и изображения. На новом домене все ссылки, в том числе и на изображения, должны, разумеется, вести ...

    Системы управления (CMS)6 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Собрать сайт на Drupal

    Уважаемые вэбмастера. Требуется собрать сайт на основе CMS DRUPAL Идея - Сайт рецензий на фильмы. Функцинал: Основной контент – рецензия - создается пользователями. Для создания рецензии пользователь должен зарегистрироваться. Соответственно, требуется создание ...

    Drupal
    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Оптимизация сайта на WP

    Есть сайт на WP detochki-doma.ru Требуется оптимизировать потребление ресурсов сервера и ускорить загрузку страниц. В предложение – предполагаемый ряд действий, сроки и цену.

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад
Отзывы фрилансеров
neoVictor
Виктор 
33 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
месяц назад
$100
10 баллов
10 лет назад
Собрать сайт на Drupal
Все оплатил согласно цене проекта
Сайт собран в соответствии с ТЗ. Никаких вопросов.
Ответный отзыв
mg-web
Сергей 
36 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$90
10 баллов
11 лет назад
Дизайн сайта
Работа с Дмитрием прошла успешно. Задание быстро составили, правки вносились все по существу. Оплата поступала в четко оговоренные сроки. Всем могу рекомендовать. Буду надеяться на продолжение сотрудничества.
Заказывал дизайн сайта Как это часто бывает, имея весьма смутное представление о том, что именно хочется в итоге видеть. Сергей не только убедил, что все получится отлично, но и действительно по ходу работы предлагал оптимальные варианты. Работа выполнена в очень короткие сроки, все пожелания учитывались просто моментально, результатом я полностью доволен. Благодарю!
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