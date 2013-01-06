01tema

Артём 01tema

 
36 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Умение в кратчайшие сроки изучить проблему любой сложности

Знание английского – уровень выше среднего (разговорный, чтение, перевод).

Знание китайского языка – средний уровень (разговорный, чтение, перевод).

Опытный пользователь ПК (Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Power Point, AutoCAD(2005-2009), Visio, Credo, Robur).

Знание языков программирования (Visual Basic, Pascal, C++).

Опыт работы со спутниковыми системами GPS.

Опыт работы в области диагностики и паспортизации автомобильных дорог

Опыт работы в области профессиональный пользователь PHOTOSHOP

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