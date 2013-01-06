Умение в кратчайшие сроки изучить проблему любой сложности
Знание английского – уровень выше среднего (разговорный, чтение, перевод).
Знание китайского языка – средний уровень (разговорный, чтение, перевод).
Опытный пользователь ПК (Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Power Point, AutoCAD(2005-2009), Visio, Credo, Robur).
Знание языков программирования (Visual Basic, Pascal, C++).
Опыт работы со спутниковыми системами GPS.
Опыт работы в области диагностики и паспортизации автомобильных дорог
Опыт работы в области профессиональный пользователь PHOTOSHOP
Действие аккаунта приостановлено!
Копирайтинг
нет отзывов
от $10
от 3 дней
нет рейтинга