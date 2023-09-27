Превращаю клиентов с помощью REELS из просто блогеров в ЛИДЕРОВ МНЕНИЯ!

Я - Ксения Янченко и я продюсер вертикальных роликов (Reels, YouTube Shorts, VK клипы, Pinterest), а так же продающих воронок.

▫️Как продюсер я запустила более 15 онлайн курсов по вышивке.

▫️Один из максимальных запусков был на 900 000 рублей

▫️+ 175 000 подписчиков в Инстаграме онлайн школы по вышивке

▫️ увеличила в 3 раза количество продаж онлайн курсов в месяц

▫️набрала 600+ человек вебинар

▫️вывела онлайн школу на стабильный оборот 1,5 млн в месяц

📍Комплексное ведение REELS:

1. Создание и монтаж рилс для вашего инстаграма. От идеи до реализации!

2. Доскональное изучение ваших конкурентов и подбор актуальных тем для рилс под ваши цели для вашей ЦА

3. Подробные, понятные, пошаговые сценарии для рилс и сториз, чтобы съемка занимала минимум вашего времени.

4. Подбор стиля и оформления для рилс согласно вашему вкусу

5. Создание дизайна обложек для ваших рилс в едином стиле вашего аккаунта

6. Разработка и реализация воронок ведущих к вашей цели, будь это просто увеличение подписчиков или прокачка бренда или продажи