Тестировщик ПО

Опыт работы

Дата - 29.09.2015 – 01.04.2017Должность – Контент-менедер, Project managerПредприятие – PeggoWebОсновные обязанности: - Наполнение городского сайта - okschelkovo.ru;- Актуализация справочника;- Разработка направления SMM;- Разработка документооборота;- Ведение документооборота;- Ведение клиентской базы, обзвон клиентов;- Проверка табелей с ЗП;- Проверка таймингов сотрудников;- Презентация ежемесячных отчётов клиентам.Дата - 1.07.2014 – 2.09.2015 Должность – Копирайтер, контент-менеджерПредприятие, город – фриланс, Кривой РогОсновные обязанности: - Написание уникальных текстов;- Наполнение сайтов.Дата - 18.03.2013 - 30.06.2014Должность – СупервайзерПредприятие, город – ООО «ФЕСКО ГРУП», Кривой РогОсновные обязанности: - Работа на территории 70% (контроль качества работы мерчендайзеров, командировки, ведение документооборота по МР, ведение клиентов);- Работа за компьютером 30% (составление план-факта, составление маршрутов, проверка штатного расписания, работа в 1с и с корпоративным сайтом, работа с почтой, ведение документооборота, сводных таблиц).Дата - 02.01.2010 – 10.03.2013Должность – МерчендайзерПредприятие, город – ООО «ФЕСКО ГРУП», Кривой РогОсновные обязанности: - Выкладка товаров согласно стандартов клиента;- Заполнение отчётов;- Ведение корпоративной документации; Образование ВысшееФормат: Дневное обучениеДата: 2006-2011гУчебное заведение: КНУ (бывший КГПУ)Факультет, специальность: Педагогический ф-т, ПП (практическая психология)Дополнительное образование Прошла курсы мануального тестирования: Личные Данные Дата рождения: 02.04.1989Семейное положение: ЗамужемСостав семьи: Муж, ребёнок (3 года)ДополнительнаяинформацияЛичные качества Владение ПК (Базовые знания HTML/CSS, DevTools, документирование багов в Mantis, Опыт создания тестовой документации (чек-листа/тест кейсов/тест-плана) MS Office, CMS Wordpress, Bandicam, Fraps, Clip2Net, Screenshot, Xenu);Знание языков (русский, украинский,английский базовый)Ответственная,коммуникабельная,целеустремлённая,дисциплинированная, исполнительная, быстро обучаема, организованная, умею работать в команде.