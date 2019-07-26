02807701

Кирилл 02807701

 
39 лет
6 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$67
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

kamlena
50 лет
17 лет в сервисе
Была
месяц назад
$34
9 баллов
5 лет назад
Нейминг (название) для сервиса такси
Хороший клиент. Рекомендую. Сразу оплатил, активно давал обратную связь.
Если вам необходим нейминг, можете воспользоваться услугами Елены. Нашей команде к сожалению не зашло. Соблюдение сроков и Коммуникация на 5
Ответный отзыв
Namingcool_del
Стас 
35 лет
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
79 отзывов
$33
10 баллов
5 лет назад
Нейминг (название) для сервиса такси
Благодарю за положительный отзыв. Рад был сотрудничеству.
Станислав предоставил все названия в срок, даже больше названий чем было запрошено. Но нашей команде к сожалению не понравились. Возможно у вас будет другой опыт. Соблюдение сроков и коммуникации на 5+
Ответный отзыв
TrafficHunter
Ярослав 
34 года
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
$79
10 баллов
5 лет назад
Подключить GoogleAnalitycs 30 сайтов, настроить систему отчетности
Благодарю за задачу!
все супер!
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