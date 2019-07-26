Имеется 2 Аккаунта в Instagram, которым нужен редизайн и дальнейшая работа по созданию новых баннеров к постам: - Сервис Т7- Выгодных поездок ...
- $7Баннеры28 заявокЗакрыт5 лет назад
- $30
Необходимо придумать и предложить 10 названий для сервиса заказа такси. Приложение дает возможность выбора: пассажир или водитель. Так же необходимо проверить по доменным именам в зоне .ru и .com. , проверить по торговому знаку, ...Нейминг и Слоганы1 исполнительЗавершен5 лет назад
- $30
Необходимо придумать и предложить 10 названий для сервиса заказа такси. Приложение дает возможность выбора: пассажир или водитель. Так же необходимо проверить по доменным именам. И проверить по торговому знаку, что название свободно. ...Нейминг и Слоганы1 исполнительЗавершен5 лет назад
Здравствуйте! Необходимо подключить Google Analitycs порядка 30 -35 сайтов. Предлагайте ваши услуги и цены. нужно настроить цели, дополним если понадобится что-то другоеМаркетинговый анализ1 исполнительЗавершен5 лет назад
Приветствуем коллеги! Ищем исполнителя для внедрения "Карты Событий" AppMetrica Yandex. Сами события расписаны, необходимо их вставить в код приложения в определенные места правильным образом. Приложение на Ionic (Cordova) Реализовать отправку событий в одну и более аналитических ...Закрыт6 лет назад
Приветствуем коллеги! Ищем исполнителя для внедрения "Карты Событий" AppMetrica Yandex. Сами события расписаны, необходимо их вставить в код приложения в определенные места правильным образом. Приложение на Ionic (Cordova) Реализовать отправку событий в одну ...Мобильные приложения1 заявкаЗакрыт6 лет назад
https://www.weblancer.net/projects/mobilynye-prilozheniya-28/na-osnove-sobytij-iventov-i-dannyh-sdelat-dashbord-v-yandeks-appmetrica-989920/ Если не занимаетесь этим процессом, посоветуйте к кому обратитсяБазы данныхнет заявокЗакрыт6 лет назад
Необходимо настроить события и метрики для мобильного приложения. Приложение написано на Ionic. Очень нужен опыт, чтобы помочь советами на какие кнопки вешать события, чтоб по метрикам анализировать информацию. Свяжем с разработчиками можно вместе ...Закрыт6 лет назад
Необходимо настроить события и метрики для мобильного приложения. Приложение написано на Ionic. Очень нужен опыт, чтобы помочь советами на какие кнопки и экраны вешать события, чтоб по метрикам анализировать информацию. Свяжем с разработчиками ...Закрыт6 лет назад