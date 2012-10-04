Расшифровка видео и аудиозаписей.

За 11 месяцев удаленной работы на соседнем сайте - более 400 часов расшифрованной записи.

Общий опыт работы с расшифровкой записи 12 лет.

На 1 час качественной расшифровки обычно уходит от 6 до 10 часов.

Самое благоприятное время для выполнение заказа - ночь, но заявки на работу принимаю круглосуточно на почту [email protected] или скайп natamailru1.

1 минута расшифровки от 12 рублей. Все зависит от качества записи и ее плотности.

Монтажные листы - от 35 рублей за минуту.

Работаю с предоплатой.

Обращайтесь, расшифрую :) !