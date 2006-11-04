04112006AlInA

Моя цель- предоставить лучшую услугу именно для вас!
Работая со мной вы экономите:
Деньги- Качественно разрабатываю веб-дизайн (слайды, логотипы, дизайн для рекламы) исправлю ошибки в тексте, а так же постараюсь воплотить вашу идею редакции фото, что существенно сэкономит ваш бюджет.
Время- Нету больших затрат на время, так как для меня главное честность и доверие для заказчиков, так скажем "Минимум вопросов, максимум результата!"
Нервы- Просьбы, пожелания не структурированного характера уже включены в стоимость работ. Так что если я смогу упустить маленькую мелочь, обязательно напишите и быстро исправим!
Гарантия на работу: в течение определённого времени, я передам вам материал работы, и я бесплатно исправлю свои ошибки которые могут быть пропущены при приёме и замечены позже.
Со мной будет удобно работать и мне важно чтоб клиент остался довольным!
Как можно со мной связаться:
~Telegram @AlinaLetyk
~Instagram @mojno.i.alya
Ответственность
Готова приступить уже
Всегда довожу дело до конца
Не беру предоплату!
Не нарушаю сроков
Всегда на связи
Род занятий:
Веб-дизайн
Редакция фото
Редакция текста