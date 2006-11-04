04112006AlInA

Только качественно и в срок- практичный веб-дизайн, креатив присутствует! Редакция фото|текста

Моя цель- предоставить лучшую услугу именно для вас!

Работая со мной вы экономите:

Деньги- Качественно разрабатываю веб-дизайн (слайды, логотипы, дизайн для рекламы) исправлю ошибки в тексте, а так же постараюсь воплотить вашу идею редакции фото, что существенно сэкономит ваш бюджет.

Время- Нету больших затрат на время, так как для меня главное честность и доверие для заказчиков, так скажем "Минимум вопросов, максимум результата!"

Нервы- Просьбы, пожелания не структурированного характера уже включены в стоимость работ. Так что если я смогу упустить маленькую мелочь, обязательно напишите и быстро исправим!

Гарантия на работу: в течение определённого времени, я передам вам материал работы, и я бесплатно исправлю свои ошибки которые могут быть пропущены при приёме и замечены позже.

Со мной будет удобно работать и мне важно чтоб клиент остался довольным!

Как можно со мной связаться:

~Telegram @AlinaLetyk

~Instagram @mojno.i.alya

Ответственность

Готова приступить уже

Всегда довожу дело до конца

Не беру предоплату!

Не нарушаю сроков

Всегда на связи

Род занятий:

Веб-дизайн

Редакция фото

Редакция текста