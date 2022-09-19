Художник ,иллюстратор

Доброго времени суток!хочу предложить свои услуги художника-иллюстратора !занимаюсь художественной деятельностью около 7 лет .Обучалась в педагогическом колледже на специальность изобразительное искусство,черчение и декоративно-прикладное искусство.Выполняю такие работы как:

-эскизы татуировок

-пейзажи

-портреты по фото

-разработка дизайна персонажей для игр

-обложки для книг/фанфиков/историй

-иллюстрации сказок

И прочее ,надеюсь на ваше сотрудничество!