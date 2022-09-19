050619

Светлана 050619

 
25 лет
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Художник ,иллюстратор

Доброго времени суток!хочу предложить свои услуги художника-иллюстратора !занимаюсь художественной деятельностью около 7 лет .Обучалась в педагогическом колледже на специальность изобразительное искусство,черчение и декоративно-прикладное искусство.Выполняю такие работы как:

-эскизы татуировок 

-пейзажи 

-портреты по фото 

-разработка дизайна персонажей для игр 

-обложки для книг/фанфиков/историй 

-иллюстрации сказок 

И прочее ,надеюсь на ваше сотрудничество!