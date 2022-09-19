Художник ,иллюстратор
Доброго времени суток!хочу предложить свои услуги художника-иллюстратора !занимаюсь художественной деятельностью около 7 лет .Обучалась в педагогическом колледже на специальность изобразительное искусство,черчение и декоративно-прикладное искусство.Выполняю такие работы как:
-эскизы татуировок
-пейзажи
-портреты по фото
-разработка дизайна персонажей для игр
-обложки для книг/фанфиков/историй
-иллюстрации сказок
И прочее ,надеюсь на ваше сотрудничество!
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