- дизайн сайтов, флеш
- логотип, фирменный стиль
- полиграфия: буклеты, каталоги, открытки,
- этикетка и упаковка
- детские иллюстрации, оформление книг
Только серьёзные или большие проекты
Цены индивидуальны, в зависимости от задачи.
Большой опыт работы: в издательствах, редакциях, рекламных агентствах России, Украины, Германии.
Художник-график / Дизайнер / Главный художник / Арт-Директор
Ваши пожелания + подробное ТЗ нормальным языком.
Вариант в устной форме или текстовый файл.
Согласовываем.
Приступаю к работе.
Постоянно ONLINE
Чтобы определить цену и сроки, мне необходимо изучить техническое задание и определить объём работы.
Не берусь за сроки в день-два. Реальные сроки работы начинаются от 7 до 10 рабочих дней.
Работаю только с предоплатой 50%, или как вариант – "Сделка без риска". Также возможен договор с юр. лицом.
За отзывами не гоняюсь, тем не менее буду вам признателен за отзыв или пожелание.
Халтуру не делаю, каждый заказ – "как для себя"
Мой ICQ – 357-306-895.
Я доступен только по этому номеру и личные сообщения на этом сайте.
Если к вам обращаются с других номеров или любым другим способом – это не я.
Команда
Техдизайнер
Программист
Верстальщик
Флеш-аниматор
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