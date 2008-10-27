- дизайн сайтов, флеш

- логотип, фирменный стиль

- полиграфия: буклеты, каталоги, открытки,

- этикетка и упаковка

- детские иллюстрации, оформление книг

Только серьёзные или большие проекты

Цены индивидуальны, в зависимости от задачи.

Большой опыт работы: в издательствах, редакциях, рекламных агентствах России, Украины, Германии.

Художник-график / Дизайнер / Главный художник / Арт-Директор

Ваши пожелания + подробное ТЗ нормальным языком.

Вариант в устной форме или текстовый файл.

Согласовываем.

Приступаю к работе.

Постоянно ONLINE

Чтобы определить цену и сроки, мне необходимо изучить техническое задание и определить объём работы.

Не берусь за сроки в день-два. Реальные сроки работы начинаются от 7 до 10 рабочих дней.

Работаю только с предоплатой 50%, или как вариант – "Сделка без риска". Также возможен договор с юр. лицом.

За отзывами не гоняюсь, тем не менее буду вам признателен за отзыв или пожелание.

Халтуру не делаю, каждый заказ – "как для себя"

Мой ICQ – 357-306-895.

Я доступен только по этому номеру и личные сообщения на этом сайте.

Если к вам обращаются с других номеров или любым другим способом – это не я.

Команда

Техдизайнер

Программист

Верстальщик

Флеш-аниматор