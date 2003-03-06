0603ana2005

•Аналітика профілю з виявленням плюсів та мінусів
•Розробка дизайну стрічки (обробка фотографій/анімації/відео/gif/stories)
• Фотосесія (якщо ми в одному місті)
•Написання продаючих текстів для постів та реклами
•Створення унікальних акцій та конкурсів•Створення стратегій щодо просування бізнесу та її виконання
•Повний менеджмент акаунту
• Розробка УТП (унікальної торгової пропозиції)•Написання технічного завдання для фотографа/дизайнера/візажиста
• Розробка унікальних макетів
Презентація матеріалів
•Вміння працювати в таких програмах:
-Canva
-Lightroom
- Photoshop
- Figma