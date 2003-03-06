0603ana2005

SMM-менеджер/дизайнер Інстаграм/копірайтер/контент-мейкер

•Аналітика профілю з виявленням плюсів та мінусів

•Розробка дизайну стрічки (обробка фотографій/анімації/відео/gif/stories)

• Фотосесія (якщо ми в одному місті)

•Написання продаючих текстів для постів та реклами

•Створення унікальних акцій та конкурсів•Створення стратегій щодо просування бізнесу та її виконання

•Повний менеджмент акаунту

• Розробка УТП (унікальної торгової пропозиції)•Написання технічного завдання для фотографа/дизайнера/візажиста

• Розробка унікальних макетів

Презентація матеріалів

•Вміння працювати в таких програмах:

-Canva

-Lightroom

- Photoshop

- Figma