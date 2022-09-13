0635702548

Создание, наполнение и продвижение интернет-магазинов и маркетплейсов

Работы по созданию сайта

- Анализ конкурентов

- Подбор ключевых фраз

- Создание семантического ядра

- Установка CMS систем (WordPress, Opencart)

- Установка и настройка основных модулей

Работа с контентом сайта

- Создание контент плана

- SEO оптимизация текста

- Создание оригинального текста

- Обработка и загрузка фото, видео

Реклама и продвижение сайта

- Регистрация и подключение к службам Google

- Создание рекламных компаний и объявлений

- Увеличение количества внешних ссылок на сайт

- Контроль ставок рекламных объявлений

Маркетплейсы

- Создание магазинов

- Загрузка товаров

- Добавление поисковых слов-Настройка рекламных кампаний

Знание языков

- Английский ─ средний

- Украинский ─ свободно

- Русский ─ свободно

Дополнительная информация

Высоко организованный, ответственный, внимательный к мелочам. В тоже время с творческим взглядом и креативным подходом к решению поставленных задач. Поиск и взаимодействие с фрилансерами.