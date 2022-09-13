0635702548

Работы по созданию сайта
- Анализ конкурентов
- Подбор ключевых фраз
- Создание семантического ядра
- Установка CMS систем (WordPress, Opencart)
- Установка и настройка основных модулей
Работа с контентом сайта
- Создание контент плана
- SEO оптимизация текста
- Создание оригинального текста
- Обработка и загрузка фото, видео
Реклама и продвижение сайта
- Регистрация и подключение к службам Google
- Создание рекламных компаний и объявлений
- Увеличение количества внешних ссылок на сайт
- Контроль ставок рекламных объявлений
Маркетплейсы
- Создание магазинов
- Загрузка товаров
- Добавление поисковых слов-Настройка рекламных кампаний
Знание языков
- Английский ─ средний
- Украинский ─ свободно
- Русский ─ свободно
Дополнительная информация
Высоко организованный, ответственный, внимательный к мелочам. В тоже время с творческим взглядом и креативным подходом к решению поставленных задач. Поиск и взаимодействие с фрилансерами.