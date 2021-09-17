06779312572005

Анастасия 0677931257200506779312572005
22 годаУкраина/Одесса
2 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Мастер своего дела! Работа на результат!
Я-это ваш помощник в любом деле!
Свободно владею иностранными языками, такими как английский, немецкий, французский, испанский.
Совершеннствую знания других языков.
Имею колоссальный опыт работы в переводах текста,наборе текста,редактуре текста.
Провожу анализы текста на уникальность.
Работаю на результат,выполню заказы в кратчайшие сроки за приятную цену.
Буду рада сотрудничеству.