06779312572005

Мастер своего дела! Работа на результат!

Я-это ваш помощник в любом деле!

Свободно владею иностранными языками, такими как английский, немецкий, французский, испанский.

Совершеннствую знания других языков.

Имею колоссальный опыт работы в переводах текста,наборе текста,редактуре текста.

Провожу анализы текста на уникальность.

Работаю на результат,выполню заказы в кратчайшие сроки за приятную цену.

Буду рада сотрудничеству.