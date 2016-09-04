Освіта: 2011 - 2015, Запорізьськийнаціональний університет, економічний факультет, спеціальність: фінанси та

кредит, спеціаліст. Професійні навики: - березень - квітень 2014 р.: практикана підприємстві ВАТ «Запоріжсталь»відділбюджетування;- січень 2015 г.: онлайн - практика вПриват Банке.- січень – лютий 2015 г. отримавсертифікат 1С: Бухгалтерія 8 для України.

ООО «ЦО АКТИВ».- грудень 2015 р. преддипломна практика ВАТ «Запоріжсталь» отдел відділ бюджетного контролю.Додаткова інформація: впевнений користува ПК: MsOffice, маю навики пошуку інформаціїв сеті нтернет.Ссередній рівень володіння англійською мовою. Маюнаукові праці у збірниках та монографіях. Приймав участь у практичної конференції ВАТ «Запоріжсталь», в конференціях ЗНУ «Молода наука». Активний участник круглих столів. Маю відзнаку ОДА за внесок внауку України і розвиток Запоріжжя.

Стесоустойчевийхарактер, маю активну громадську позицію, швидкий у навчанні. Маюінвалідність (робоча група) - не курю, не п’ю.

0678937894