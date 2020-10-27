069988166nb

Дизайн мебели и интерьеров

Добрый день, предлагаю Вашему вниманию сотрудничество всфере дизайна мебели и интерьера. Выполняю дизайн проекты интерьеров любой

сложности (3d визуализация проектных решений в программе 3ds Max, чертежи в

программе AutoCad 2d/3d моделирование), проекты мебели (3d визуализация

проектных решений 3ds Max+Vray, 3ds Max+Corona, технологические чертежи AutoCad 2d/3d моделирование).Успех любого предприятия зависит от квалификации егоперсонала. Для подтверждения своей квалификации предлагаю Вам ознакомиться с

моими проектами перейдя по ссылке:https://nataliabihalova.wixsite.com/designforyou