Только качественный и уникальный дизайн

О себе:

Я занимаюсь профессионально веб дизайном более 2х лет. К процессу работы подхожу креативно и творчески. Комуникабельна, общительна и отзывчиво отношусь к требованиям и пожеланиям заказчика.

Услуги:1. Создание адаптиного дизайна2. Создание дизайна интернет-магазинов3. Создание логотипов4. Дизайн лендингов5. Анимация проектов6. Обработка фотографии7. Создание презентаций макетов с использованием мокапов8. Создание дизайна карточек товаров9. Дизайн мобильных приложений10. Работа со шрифтами и градиентом11. Работа с текстом9. Отличное знание программ: Figma, Adobe Photoshop

10. Чувство композиции

11. Прототипирование

12. Умение работать со шрифтами и градиентом

13. Умение работать с Components, variants, auto layout (Figma)

14. Умение создавать презентации, instagram post

15. Создание дизайна карточек товаров для маркетплейсов

Контактные данные:

[email protected]