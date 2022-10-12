О себе:
Я занимаюсь профессионально веб дизайном более 2х лет. К процессу работы подхожу креативно и творчески. Комуникабельна, общительна и отзывчиво отношусь к требованиям и пожеланиям заказчика.
Услуги:1. Создание адаптиного дизайна2. Создание дизайна интернет-магазинов3. Создание логотипов4. Дизайн лендингов5. Анимация проектов6. Обработка фотографии7. Создание презентаций макетов с использованием мокапов8. Создание дизайна карточек товаров9. Дизайн мобильных приложений10. Работа со шрифтами и градиентом11. Работа с текстом9. Отличное знание программ: Figma, Adobe Photoshop
10. Чувство композиции
11. Прототипирование
12. Умение работать со шрифтами и градиентом
13. Умение работать с Components, variants, auto layout (Figma)
14. Умение создавать презентации, instagram post
15. Создание дизайна карточек товаров для маркетплейсов
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Портфолио
- Сайт для фотографа2 просмотра
- Metrioнет просмотров
- Beats studio buds concept2 просмотра
- Neo-l1 просмотр
- Photographer's projects1 просмотр
- Bakery1 просмотр
- Minvestment1 просмотр
- Сайт путешествийнет просмотров
- Sp shopнет просмотров
- S. Dali3 просмотра