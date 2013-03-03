ответственная, динамичная работа с возможностью самореализации и перспектив

Опыт работы

Государственный служащий (11 лет. 5 мес.)

Образование

Неоконченное высшее

С1999 по 2004 Харьковский бизнес - колледж , бухгалтер

Профессиональные навыки

Навыки работы с компьютером, ПО

Уверенный пользователь ПК (Word, Excel).Работа в 1С, Photo Story 3, Работа с офисной оргтехникой. Быстро изучаю новые программы.

Владение языками

русский, украинский — эксперт

Дополнительная информация

Личные качества: инициативность, тактичность, настойчивость, способность работать на результат, ответственность, умение работать как в команде, так и самостоятельно, коммуникабельность.