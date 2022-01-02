soiree pour tous magique et enneigee. меня зовут винсент, но для вас чон- рено львиный бог.

я снежный проклятый ким. рисованием занимаюсь давно, сотрудничаю с художниками и отправляю рисунки косплеерам. хотелось бы и с вами подружится. рисую в традишке и диджитале, в обоих хорошо. быстро ориентируюсь в новых отраслях, можете не боятся что что то пойдёт не так. давайте знакомится, я поел поэтому добрый. не вижу здесь места куда можно было бы отправить свои работы, поэтому по просьбе покажу.

- p.s. я ещё и музыку к артам отправляю.