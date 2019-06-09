07dsl18

Дмитрий 07dsl18

 
42 годаРоссия/Саратов
6 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Профессиональные юридические услуги

Практикующий юрист в сфере банкротства и гражданского права.  

Стаж работы по специальности с 2005 года по настоящее время.

Прошел обучение по программе подготовки арбитражных управляющих.

В настоящее время веду правовое сопровождение компаний, входящих в структуру "Газпром". 

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  • Составление исковых заявлений, претензий, отзывов на исковые заявления, письменных возражений.
  • Составление апелляционных, кассационных жалоб.
  • Составление правовых заключений.
  • Консультации устные и письменные (скайп, телефон, электронная почта, мессенджеры).
  • Составление договоров.
  • Правовой анализ договоров, иных документов.
  • Разработка стратегии судебных споров.
  • Консультации по банкротству.
  • Возможны услуги арбитражного управляющего.
  • Помощь обманутым дольщикам.
  • Проверка контрагентов, конкурентов и(или) работодателей на благонадежность.
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Ориентированность на результат и оперативность.

(При выполнении работы используются закрытые платные правовые и информационные системы, что обеспечивает полноту и точность предоставляемой информации).