Профессиональные юридические услуги
Практикующий юрист в сфере банкротства и гражданского права.
Стаж работы по специальности с 2005 года по настоящее время.
Прошел обучение по программе подготовки арбитражных управляющих.
В настоящее время веду правовое сопровождение компаний, входящих в структуру "Газпром".
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- Составление исковых заявлений, претензий, отзывов на исковые заявления, письменных возражений.
- Составление апелляционных, кассационных жалоб.
- Составление правовых заключений.
- Консультации устные и письменные (скайп, телефон, электронная почта, мессенджеры).
- Составление договоров.
- Правовой анализ договоров, иных документов.
- Разработка стратегии судебных споров.
- Консультации по банкротству.
- Возможны услуги арбитражного управляющего.
- Помощь обманутым дольщикам.
- Проверка контрагентов, конкурентов и(или) работодателей на благонадежность.
Ориентированность на результат и оперативность.
(При выполнении работы используются закрытые платные правовые и информационные системы, что обеспечивает полноту и точность предоставляемой информации).
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