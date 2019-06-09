Профессиональные юридические услуги

Практикующий юрист в сфере банкротства и гражданского права.

Стаж работы по специальности с 2005 года по настоящее время.

Прошел обучение по программе подготовки арбитражных управляющих.

В настоящее время веду правовое сопровождение компаний, входящих в структуру "Газпром".

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Составление исковых заявлений, претензий, отзывов на исковые заявления, письменных возражений.

Составление апелляционных, кассационных жалоб.

Составление правовых заключений.

Консультации устные и письменные (скайп, телефон, электронная почта, мессенджеры).

Составление договоров.

Правовой анализ договоров, иных документов.

Разработка стратегии судебных споров.

Консультации по банкротству.

Возможны услуги арбитражного управляющего.

Помощь обманутым дольщикам.

Проверка контрагентов, конкурентов и(или) работодателей на благонадежность.

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Ориентированность на результат и оперативность.

(При выполнении работы используются закрытые платные правовые и информационные системы, что обеспечивает полноту и точность предоставляемой информации).