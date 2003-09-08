0809vlad0809vlad

копирайтинг, текста, перевод, редактирование, домашние задания, курсовые и так далее

привет, меня зовут Влад, я являюсь специалистом в сфере копирайтера, свободно владею различными языками такими как: Английский, Чешский, Польский, Немецкий, Казахский, Испанский, Италийский, Украинский, Русский и так далее. Могу редактировать текста, исправлять ошибки, писать курсовые работы на различные темы, писать эссе, делать домашние задания во всех направлениях системы образования. Писать коды по типу html, переводить текста на различные языки без помощи переводчика, грамотно индивидуально. Главное то, что заказы и работы выполняю максимально быстро и качественно, также я юридически подкован, могу вам предоставить какую либо помощь в плане информирования, буду рад вам предоставить помощь, и получить за это оплату.