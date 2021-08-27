0931477994

Ответственная, педантичная, переживательная, с сильным характером- я отличный работник и исполнитель заданий!)

Привет) Я Мира и я сокровище для работодателей!) Я быстро учусь, могу делать абсолютно разную работу, выполняю её качественно, так как сама очень педантична и ответственна, я нахожу общий язык почти с любым человеком, я добра и справедлива! По профессии я архитектор-дизайнер и экономист, умею делать свою работу,но не питаю к ней страсти, увлекаюсь флористикой и декорированием, а ещё у меня чудесный голос) Вы точно не пожалеете,что дали мне возможность попробовать себя в роли кого-то другого)